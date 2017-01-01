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Во Львовской области начальнику сектора патрульной полиции грозит до 10 лет тюрьмы

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Взяточником оказался начальник сектора патрульной полиции .
Во Львовской области начальнику сектора патрульной полиции грозит до 10 лет тюрьмы
© dbr.gov.ua
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  • Полицейского задержали при получении взятки
  • Полицейского задержали при получении взятки
  • Полицейского задержали при получении взятки
  • Полицейского задержали при получении взятки
Во Львовской области начальнику сектора патрульной полиции грозит до 10 лет тюрьмы
Полицейского задержали при получении взятки
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Начальник сектора реагирования патрульной полиции Сколевского отделения полиции Стрыйского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области был задержан работниками львовского теруправления ГБР на взятке в 2, 5 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР на сайте ведомства.

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"По данным следствия, начальник сектора патрульной полиции требовал от гражданина неправомерную выгоду в размере 2,5 тыс. долларов США. За эти средства руководитель подразделения патрульной полиции обещал не привлекать водителя к уголовной ответственности по факту совершения дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

Полицейский задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды в соответствии с ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины, начальнику сектора патрульной полиции грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Задержание произошло при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ во Львовской области.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Львовской области.

Как сообщалось, сотрудники Укрзализныци попались на взятке.

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Теги: взятка, коррупция, полиция, Львовская область
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