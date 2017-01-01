Взяточником оказался начальник сектора патрульной полиции .

Во Львовской области начальнику сектора патрульной полиции грозит до 10 лет тюрьмы

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Во Львовской области начальнику сектора патрульной полиции грозит до 10 лет тюрьмы

Начальник сектора реагирования патрульной полиции Сколевского отделения полиции Стрыйского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области был задержан работниками львовского теруправления ГБР на взятке в 2, 5 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР на сайте ведомства.

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"По данным следствия, начальник сектора патрульной полиции требовал от гражданина неправомерную выгоду в размере 2,5 тыс. долларов США. За эти средства руководитель подразделения патрульной полиции обещал не привлекать водителя к уголовной ответственности по факту совершения дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

Полицейский задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды в соответствии с ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины, начальнику сектора патрульной полиции грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Задержание произошло при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ во Львовской области.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Львовской области.

Как сообщалось, сотрудники Укрзализныци попались на взятке.