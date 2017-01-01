Лето отменяется: синоптики обнародовали неутешительный прогноз

В Украину снова возвращаются дожди и грозы.

Практически по всей территории Украины сегодня ожидаются дожди и грозы. Синоптики Укргидрометцентра обнародовали неутешительный прогноз для всех любителей жаркого лета.

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7 июня в западной части страны ожидаются дожди и грозы на протяжении всего дня. Температура воздуха при это сохранится довольно высокой - +24…+26 градусов.

На востоке Украины синоптики также прогнозируют дожди с грозами. Воздух прогреется от +27 до +29 градусов.

Южным областям также стоит ждать обильных дождей с грозами. На улице +24…+29 градусов.

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На севере Украины также дожди и грозы. Воздух прогреется от +27 до +29 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине есть всего две области, которым сегодня не обещают дождей и гроз, это Полтавская и Днепропетровская области. Остальным советует брать на работу зонтик. На термометре +27…+29 градусов.

В столице дожди с грозами. Воздух прогреется от +27 до +29 градусов.

Напомним, в Украине обесточены десятки населенных пунктов в 5 областях. Проблемы возникли из-за непогоды.