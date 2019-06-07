Рада ужесточила ответственность за надругательство над могилами защитников Украины

За осквернение или разрушение могил защитников Украины могут ввести лишение свободы до 5 лет.

Верховная Рада приняла законопроект №9217, которым предлагается увеличить штрафы за незаконное ношение военной формы и усилить уголовную ответственность за разрушение мест захоронения защитников Украины.

Об этом в Facebook сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

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"Спасибо парламенту Украины за принятие законопроекта №9217, которым вводится уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятника, установленного в память о тех людях, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, участвовали в Революции Достоинства и в память о борцах за независимость Украины в XX веке", - написала она.

Фриз напомнила, что стала соавтором этой законодательной инициативы еще во время своей каденции народного депутата.

"Считаю, что увеличение количества информации об уничтожении, осквернении, порче краской и т.п. памятных знаков в честь наших защитников, требует не только осуждения публичного, но и соответствующего уголовного производства с вынесением судебного приговора всем вандалам", - сказала министр.

Фриз подчеркнула, что память об украинских героях, которые пожертвовали своей жизнью, нуждается именно в государственной защите.

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Стоит отметить, законопроект №9217 "О внесении изменений в КоАП и УК об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и осквернение места захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц" зарегистрирован в Верховной Раде 18.10.2018. Среди авторов проекта закона указаны Алена Шкрум, Андрей Тетерук, Александр Третьяков и Юрий Береза.

Проект закона предусматривает введение штрафа в размере от ста пятидесяти (2250 грн) до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 грн) за незаконное ношение военной формы ВСУ. В то же время за осквернение или разрушение могил защитников Украины авторы документа предлагают предусмотреть ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщалось 23 мая, в Винницкой области 14-летний парень разгромил 60 могил.