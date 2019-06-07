Зеленский определился с кандидатами на должность новых министров

Имен пока не называют.

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Президент Владимир Зеленский уже определился с кандидатами на должность министра обороны, министр иностранных дел, а также главы СБУ. Об этом в эфире программы “Право на владу” на телеканале 1+1 рассказал представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

При этом, Стефанчук напрочь отказался называть конкретные имена, ссылаясь на то, что это прерогатива президента, а не его представителя.

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Между тем, Стефанчук заверил, что президент внесет эти кандидатуры на рассмотрение в парламент сразу же после увольнения действующих министров и главы СБУ.

Напомним, у Зеленского анонсировали увольнение Луценко. Глава государства на следующей неделе внесет в парламент представление на увольнение генпрокурора. Об этом публично заявил представитель президента Зеленского.