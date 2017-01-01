Кучма отреагировал на предложение РФ “начать с чистого листа”

По словам Кучмы, ему не хватает конкретики.

Представитель Украины в ТКГ Кучма прокомментировал предложение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова “начать с чистого листа”. Об этом передает Обозреватель.

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Экс-президент отметил, что это заявление нельзя серьезно воспринимать, поскольку российская сторона не озвучила конкретных условий мира с Украиной. Кучма считает, что нужно провести двусторонние переговоры на которых РФ должна озвучить конкретные предложения касательно урегулирования конфликта.

По словам Кучмы, пока не слишком понятно, что у Путина подразумевают под словами начать все “с чистого листа”. Не исключено, что в РФ назовут Крым своим, а войну на Донбассе - замороженным конфликтом.

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Напомним, Кучма заявил, что Украина больше не интересна Европейскому союзу. Кучма указал, что Украину сегодня даже не вспоминают. А вот, если у нас в стране происходит что-то “из ряда вон выходящее, тогда вспоминают“.