В Запорожье пытались взорвать гараж с авто

Полиция не исключают версию покушения на убийство.

В Запорожье под гараж, где владелец припарковал свою машину, неизвестные подбросили взрывчатку.

Об этом сообщили в эфире "112 Украина".

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Жители одного из домов, расположенных поблизости гаражей, заметили нечто похожее на самодельное взрывное устройство. Они сразу позвонили правоохранителям.

Полиция устанавливает все обстоятельства события, территорию вблизи опасного предмета огородили. Сотрудники правоохранительных органов не исключают версию покушения на убийство. Ведь утром к гаражу должен был подойти владелец автомобиля. Следственные действия продолжаются.

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