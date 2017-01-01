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В Запорожье пытались взорвать гараж с авто

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Полиция не исключают версию покушения на убийство.
Полиция устанавливает все обстоятельства события
Полиция устанавливает все обстоятельства события
npu.gov.ua

В Запорожье под гараж, где владелец припарковал свою машину, неизвестные подбросили взрывчатку.

Об этом сообщили в эфире "112 Украина".

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Жители одного из домов, расположенных поблизости гаражей, заметили нечто похожее на самодельное взрывное устройство. Они сразу позвонили правоохранителям.

Полиция устанавливает все обстоятельства события, территорию вблизи опасного предмета огородили. Сотрудники правоохранительных органов не исключают версию покушения на убийство. Ведь утром к гаражу должен был подойти владелец автомобиля. Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось 26 мая, в Днепропетровской области подорвали авто титулованного спортсмена.

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Теги: взрывчатка, гараж, Запорожье
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