ВСУ ответят жестко: Зеленский отреагировал на смерти на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня говорят о потере РФ контроля над наемниками. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Читай также: У Зеленского отказались публиковать “дорожную карту“ по Минским переговорам
“Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками“, - отметил он.
“Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями“, - сказал глава государства. Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинским военнослужащим, которые подверглись атаке.
Читай также: У Зеленского призывают не нагнетать панику темой капитуляции
Он отметил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.
“Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией“, - добавил Зеленский.
Читай также: Раненый боец вышел из комы и женился в реанимации
“А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной“, - заявил президент.
Напомним, ночью 7 июня боевики напали на подразделения ВСУ в районе Новолуганского. Двое погибли, восемь бойцов получили ранения.
Вы были, есть и останетесь серой зоной. Других вариантов нет. Надо это понять и принять. И использовать соседство с Россией, как Белоруссия, например. Но вы ж умные, пошли другим путем в 1991. Так шо все.
Какие же уйобки выбрали квартального барана, президентом?
Кроме этого гадит и с других ников, типа его "мужского" FPN.
Просто наци на бюджете РФ ...