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ВСУ ответят жестко: Зеленский отреагировал на смерти на Донбассе

Комментариев: 46
Президент выразил надежду, что Россия вернет себе контроль над наемниками.
Зеленский заверил, что на дипломатическом уровне Украина продолжит требовать прекращения огня
Зеленский заверил, что на дипломатическом уровне Украина продолжит требовать прекращения огня
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня говорят о потере РФ контроля над наемниками. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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“Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками“, - отметил он.

“Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями“, - сказал глава государства. Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинским военнослужащим, которые подверглись атаке. 

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Он отметил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

“Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией“, - добавил Зеленский.

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“А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной“, - заявил президент.

Напомним, ночью 7 июня боевики напали на подразделения ВСУ в районе Новолуганского. Двое погибли, восемь бойцов получили ранения.

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Теги: Зеленский, ВСУ, обстрелы. Донбасс, жертвы, президент, боевики, РФ
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Комментариев (46)
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Nikolas_Adver    07.06.2019, 11:40
Оценка:  -2
Nikolas_Adver
галицаи тупые, ваши высеры до того дебильны, что у меня стойкое ощущение что вы инопланетяне... у вас еще нет цветовой дифференциации штанов?
T-REX2    07.06.2019, 11:48
Оценка:  -2
T-REX2
давно уже КУ-КУ
ВАТА_FUCK    07.06.2019, 11:51
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Цветовая дифференциация штанов - это исключительно расисЬкое достояние!
LifeStriker    07.06.2019, 11:33
Оценка:  -2
LifeStriker
Если зеленый не поймет что нужно продолжать политику Порошенка очень скоро украине прийдет конец - так и останимся серой зоной между россией и нормальными странами.. А за другое нужно побороться
Letohradek    07.06.2019, 11:39
Оценка:  -1
Letohradek
Главное, что бы зэбилы, за него проголосовавшие, это поняли ...
Вшивая_Вышиванка    07.06.2019, 11:41
Оценка:  -3
Вшивая_Вышиванка
Уркаине и так придёт конец, 90% колхозников с интеллектом улитки и 10% клептоманов у власти))) Возомнившие себя акуенными европейцами)) за 28 лет так никуя толком и не создавшими))) проипали всё)))
ВАТА_FUCK    07.06.2019, 11:43
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Все "интелектуалы" расиси работают ботами!
farfalle    07.06.2019, 11:42
Оценка:  -3
farfalle
Чую, ты вообще без мозга))
Вы были, есть и останетесь серой зоной. Других вариантов нет. Надо это понять и принять. И использовать соседство с Россией, как Белоруссия, например. Но вы ж умные, пошли другим путем в 1991. Так шо все.
LifeStriker    07.06.2019, 11:44
Оценка:  0
LifeStriker
Нахер нам ваша россия, на россии уже нет шанса жить по людски и врядле будет с россиянами рабами путина, а в украине такой шанс есть
farfalle    07.06.2019, 11:48
Оценка:  -3
farfalle
В России 5 млн ваших гастеров, а не наоборот. Так где жить лучше, селючок?
LifeStriker    07.06.2019, 11:51
Оценка:  0
LifeStriker
Дура, у вас нормально можно жить только на маскве , остальное - нищета разруха и глухомань, и даже на маскве уровень жизни позорный если сравнивать с европпой. Сколько россиян уже мигрировала в занивающий запад? 10 млн или 20 -30 ?
LifeStriker    07.06.2019, 11:53
Оценка:  0
LifeStriker
Кроме того я уверен что осталбным городам россии надоест быть дойной коровой для москвы и они создадут в скором времени народные республики , ростовская народная республика и чеченская будут первыми наверное, ростов мы с радостью присоединим к Украине
Коляка    07.06.2019, 11:33
Оценка:  -6
Коляка
писдабол, закончил войну
Letohradek    07.06.2019, 11:15
Оценка:  +2
Letohradek
После того как охрыпший крысеныш пожурил непослушных повстанцев, конечно же руководство мавзолея отреагирует, запретит им стрелять по украинцам. Главное, что бы ВСУ не стреляли в ответ ... и война прекратится ...
Какие же уйобки выбрали квартального барана, президентом?
Olshankin    07.06.2019, 11:28
Оценка:  -9
Olshankin
Сепарам война нужно гораздо меньше. Конгресс подкидывает сюда дровишек на 250 млн. $, не считая помощи и кредитов, парашка сепарам по оценочным данным - около 3 млрд. руб.
WTF2wtf    07.06.2019, 11:30
Оценка:  +3
WTF2wtf
BabaYul, война против Украины ведется ПОЛНОСТЬЮ за счет РФ и ты это сам прекрасно знаешь бот ...
Olshankin    07.06.2019, 11:14
Оценка:  -7
Olshankin
Зеленский продолжает милую политику Петра Алексеевича. На очереди - новости про виру и про мову, к зиме - про европейский газ. Грустно.
WTF2wtf    07.06.2019, 11:15
Оценка:  +2
WTF2wtf
чего без юбки, трудяга???
WTF2wtf    07.06.2019, 11:16
Оценка:  +5
WTF2wtf
Если путинскому боту неопределенного пола "грустно", то все правильно ...
Olshankin    07.06.2019, 11:29
Оценка:  -5
Olshankin
3-5 сообщений в день на бота не тянут. Остальные - не мои.
WTF2wtf    07.06.2019, 11:31
Оценка:  +4
WTF2wtf
Да пох на твои высеры, существо неопределенного пола
WTF2wtf    07.06.2019, 11:31
Оценка:  +4
WTF2wtf
Ты щас в другой ветке с другого своего ника гадил, бот
Olshankin    07.06.2019, 11:49
Оценка:  -2
Olshankin
Кого и где в этот раз мне припишите? Я - санкции США против Китая в международке. И все.
Peyot    07.06.2019, 11:08
Оценка:  +2
Peyot
Вшивая петушанка - че так мало аккаунтов? Тут до тебя раньше ваши кацапкие клоны были так по 20-50 акув имели а ты как чмо всего 10 ))))))
WTF2wtf    07.06.2019, 11:15
Оценка:  +4
WTF2wtf
Ольгинский бот VSHIVANKA имеет тут кучу рабочих аккаунтов "обоих полов" - 150 вспомогательных только под один этот (от VSHIVANKA1 до VSHIVANKA140 + с символьными концовками, типа VSHIVANKAL, VSHIVANKAO).
Кроме этого гадит и с других ников, типа его "мужского" FPN.

Просто наци на бюджете РФ ...
Krotol2    07.06.2019, 11:08
Оценка:  -7
Krotol2
Укропов все е...бут а они только попки моют
Peyot    07.06.2019, 11:10
Оценка:  +1
Peyot
раскажи это десяткам тысяч руских солдат приехавших в отпуск на донбас и закопаным бульдозерами в придорожных канавах. потому что руские всегда и в езде бросают своих!!!
Krotol2    07.06.2019, 11:13
Оценка:  -7
Krotol2
Ты главное попку мой чаще
ВАТА_FUCK    07.06.2019, 11:15
Оценка:  +6
ВАТА_FUCK
Krotol2 Ты и так вылижешь!
farfalle    07.06.2019, 11:43
Оценка:  -1
farfalle
Не думаю, что моют. Потомки хазар и тюрков.
ВАТА_FUCK    07.06.2019, 10:57
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Побег из козлофермы? Чё так разблеялись ка_цапы?
Вшивая_Вышиванка    07.06.2019, 10:59
Оценка:  -3
Вшивая_Вышиванка
Блеяш тут только ты выблядок))
ВАТА_FUCK    07.06.2019, 11:00
Оценка:  +4
ВАТА_FUCK
Так ты меня забадай Или натрави свою "белочку". мб тебя попустит!
Вшивая_Вышиванка    07.06.2019, 10:53
Оценка:  -8
Вшивая_Вышиванка
Володя не щади укропов, главное побольше жесткости))))))))))))))))
WTF2wtf    07.06.2019, 11:16
Оценка:  +4
WTF2wtf
Конченое украинофобко ...
Krotol2    07.06.2019, 10:50
Оценка:  -7
Krotol2
Долбонутый еврейский мальчик
Вшивая_Вышиванка    07.06.2019, 10:53
Оценка:  -10
Вшивая_Вышиванка
Война до последнего укропа)))
ВосставшийИзБана    07.06.2019, 10:56
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Скорей до последнего бурята. Потому что могилы твоих бурятов уже укропом поросли.
ВАТА_FUCK    07.06.2019, 10:59
Оценка:  +4
ВАТА_FUCK
Вшивая_Вышиванка Это твоя "белочка" тебя так не попускает?
WTF2wtf    07.06.2019, 11:17
Оценка:  +7
WTF2wtf
Фашик, не истери
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