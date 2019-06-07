ВСУ ответят жестко: Зеленский отреагировал на смерти на Донбассе

Президент выразил надежду, что Россия вернет себе контроль над наемниками.

Зеленский заверил, что на дипломатическом уровне Украина продолжит требовать прекращения огня president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня говорят о потере РФ контроля над наемниками. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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“Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками“, - отметил он.

“Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями“, - сказал глава государства. Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинским военнослужащим, которые подверглись атаке.

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Он отметил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

“Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией“, - добавил Зеленский.

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“А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной“, - заявил президент.

Напомним, ночью 7 июня боевики напали на подразделения ВСУ в районе Новолуганского. Двое погибли, восемь бойцов получили ранения.