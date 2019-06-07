РФ хочет сломать Украину и мешает ей вступить в НАТО гибридной войной - Пайфер

Страны Альянса не знают, нужно ли им будет реагировать на нападение на Украину после получения страной ПДЧ.

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Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер говорит, что именно РФ заблокировала получение Украиной ПДЧ по вступлению в НАТО. Об этом он пишет в статье в издании Brookings.

Пайфер назвал Россию “слоном в комнате“ в ситуации с НАТО и Украиной. Он подчеркнул, что Украине еще многое предстоит сделать, чтобы соответствовать критериям членства в НАТО.

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“ПДЧ предназначен для того, чтобы служить ориентирами для будущих членов, чтобы соответствовать этим критериям“, - добавил он.

“Объективно, Украина так же далека от стран, которые получили ПДЧ в 1999 году. А то, что заблокировало амбиции Украины по ПДЧ, - это Россия и уважение, которое некоторые члены НАТО придают взглядам Москвы“, - отметил при это Пайфер.

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Он пояснил, что еще одна причина нежелания альянса предоставлять ПДЧ заключается в том, что ПДЧ не предоставляет гарантии безопасности согласно статье 5. (нападение на одного члена будет рассматриваться как нападение на всех).

“У НАТО отсутствует хороший ответ на вопрос: что делает альянс, если претендент получает ПДЧ, а затем - прежде чем он станет полноправным членом - подвергается нападению?“, - отмечает он.

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Кремль явно хочет вернуть Украину на орбиту России, хотя его действия за последние пять лет имели обратный эффект, констатировал экс-посол.

“Если Кремль не сможет вернуть Украину на свою орбиту, план Б, очевидно, состоит в том, чтобы сломать ее. Это объясняет гибридную войну России и экономические санкции против Киева“, - говорит Пайфер.

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Москва стремится дестабилизировать Украину и тормозить тем самым ее реформы, расстроить способность Украины выполнять положения соглашения об ассоциации Украина-ЕС, что сделает Украину непривлекательным партнером для Запада.

“Москва явно не хочет предоставить Киеву право выбирать, вступать в НАТО или нет“, - подчеркивает экс-посол.

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Кремль также стремился создать территориальные споры на постсоветском пространстве и в некоторых странах НАТО, пишет Пайфер. “Члены Совета опасаются, что предоставление Украине членства сейчас может привести к немедленному вступлению в силу статьи 5 против России“, - добавил он.

Напомним, экс-президент Петр Порошенко 13 мая заявил, что Украина готова к получению ПДЧ по членству в НАТО.