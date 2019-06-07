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РФ хочет сломать Украину и мешает ей вступить в НАТО гибридной войной - Пайфер

Комментариев: 10
Страны Альянса не знают, нужно ли им будет реагировать на нападение на Украину после получения страной ПДЧ.
Пайфер уверен, что Россия решила сломать Украину
Пайфер уверен, что Россия решила сломать Украину
УНИАН

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Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер говорит, что именно РФ заблокировала получение Украиной ПДЧ по вступлению в НАТО. Об этом он пишет в статье в издании Brookings.

Пайфер назвал Россию “слоном в комнате“ в ситуации с НАТО и Украиной. Он подчеркнул, что Украине еще многое предстоит сделать, чтобы соответствовать критериям членства в НАТО. 

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“ПДЧ предназначен для того, чтобы служить ориентирами для будущих членов, чтобы соответствовать этим критериям“, - добавил он. 

“Объективно, Украина так же далека от стран, которые получили ПДЧ в 1999 году. А то, что заблокировало амбиции Украины по ПДЧ, - это Россия и уважение, которое некоторые члены НАТО придают взглядам Москвы“, - отметил при это Пайфер.

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Он пояснил, что еще одна причина нежелания альянса предоставлять ПДЧ заключается в том, что ПДЧ не предоставляет гарантии безопасности согласно статье 5. (нападение на одного члена будет рассматриваться как нападение на всех). 

“У НАТО отсутствует хороший ответ на вопрос: что делает альянс, если претендент получает ПДЧ, а затем - прежде чем он станет полноправным членом - подвергается нападению?“, - отмечает он.

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Кремль явно хочет вернуть Украину на орбиту России, хотя его действия за последние пять лет имели обратный эффект, констатировал экс-посол.

“Если Кремль не сможет вернуть Украину на свою орбиту, план Б, очевидно, состоит в том, чтобы сломать ее. Это объясняет гибридную войну России и экономические санкции против Киева“, - говорит Пайфер. 

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Москва стремится дестабилизировать Украину и тормозить тем самым ее реформы, расстроить способность Украины выполнять положения соглашения об ассоциации Украина-ЕС, что сделает Украину непривлекательным партнером для Запада.

“Москва явно не хочет предоставить Киеву право выбирать, вступать в НАТО или нет“, - подчеркивает экс-посол.

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Кремль также стремился создать территориальные споры на постсоветском пространстве и в некоторых странах НАТО, пишет Пайфер. “Члены Совета опасаются, что предоставление Украине членства сейчас может привести к немедленному вступлению в силу статьи 5 против России“, - добавил он.

Напомним, экс-президент Петр Порошенко 13 мая заявил, что Украина готова к получению ПДЧ по членству в НАТО.

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Теги: НАТО, Украина, Донбасс, РФ, Пайфер, ПДЧ
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Комментариев (10)
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Shurat77    07.06.2019, 11:45
Оценка:  -1
Shurat77
Сейчас это гибридная война которую ведет США и европа в виде НАТО как будто они за мир обвиняя россию, я против НАТО и всех этих толерантный американо-европейских гомиков.
ВАТА_FUCK    07.06.2019, 11:48
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Педик против гомиков? Да ты чЁ?
Goga19041984    07.06.2019, 11:39
Оценка:  +2
Goga19041984
Пошел ты на хер козел Пфайфер, НАТО это зло. надо создавать наш русско-белорусско-украинский блок для противостояния сатанинскому НАТО и бесноватой европы где уже папа римский слова в отче наш меняет.
ВАТА_FUCK    07.06.2019, 11:41
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
мб ты не знаешь почему ка_цапов назвали ка_цапами? Так что козлы - то расисяне!
VSHIVANKA    07.06.2019, 11:37
Оценка:  0
VSHIVANKA
КОРОЧЕ ХОЗЯЕВА ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ УЖЕ В КОТОРЫЙ РАЗ НАМЕКАЮТ СВОИМ ТУПОРЫЛЫМ ХОЛОПАМ , ЧТО ОНИ СО СВОИМ ГЕМОРОЕМ ТИПА СКАЧУЩИХ НАЦИКОВ И " ВОЙНЫ " С РОССИЕЙ В НАТО И НАХЕР НЕ ВСРАЛИСЯ , СВОИХ ПРОБЛЕМ ХВАТАЕТ ...
НИКТО ЗА ЕБНУТУЮ ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ ВПРЯГАТЬСЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ ...
ВАТА_FUCK    07.06.2019, 11:39
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Русо-фашисто уже тут
VSHIVANKA    07.06.2019, 11:40
Оценка:  -1
VSHIVANKA
МАКСИМУМ , ЧТО УКРОПНОМУ БЫДЛУ СВЕТИТ , ТАК ЭТО ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ВЗБАДРИВАНИЯ ОТ ХОЗЯЕВ В ВИДЕ ВАЖНОГО НАДУВАНИЯ ЩЁК , ОЗАБОЧЕННОСТИ , ОБЕСПОКОЕННОСТИ , ПОХЛОПЫВАННИЕ ПО ЩЕКАМ , ПОДКИДЫВАНИЕ МЕЛОЧИ ДЛЯ ОПЛАТЫ НАЕМНИКАМ , НУ И ПРОДАЖА ВОЕННОГО ХЛАМА ....)))
ВАТА_FUCK    07.06.2019, 11:41
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Ты это себя уговариваешь?
Мухоморище    07.06.2019, 11:34
Оценка:  0
Мухоморище
Да...Без Украины Московия не может.Украина-главная скрепа московского ханства.
Peyot    07.06.2019, 11:29
Оценка:  -1
Peyot
и зе банаты как никто другой помогают кремлю в этом!
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