Торговля детьми: В Украину вернулись все 10 малышей семьи Сусляк

В России у подозреваемых в торговле детьми Сусляков умер один ребенок, Грузия и Украина не могут провести эксгумацию.

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Министерство иностранных дел Украины продолжает работать над возможностью возвращения на родину украинки Юлии Сусляк, которую в Грузии подозревают в торговле детьми, все 10 ее детей уже вернулись в Украину.

Об этом сказал официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии агентству Интерфакс-Украина в пятницу утром.

“Они - дома. А мы работаем для скорейшего возвращения домой их матери“, - отметил Кирилич.

По его словам, все дети ночью прибыли в Украину. Сегодня утром, 7 июня, дети должны были уехать в Хмельницкую область. Их будут пока воспитывать бабушка и дедушка.

Кроме того, у Сусляков, которых подозревают в торговле детьми умер ребенок, когда они жили в России. Украинская и грузинская сторона не могут провести эксгумацию, чтобы проверить данные. Об этом заявил уполномоченный президента Украины Николай Кулеба, сообщает пресс-служба президента.

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Он отметил, что родители предоставили все документы о захоронении ребенка. Но пока нет подтвержденной информации, украинской или грузинской сторонами, относительно причин и обстоятельств смерти. Кроме того, Кулеба утверждает, что больше всего озадачил факт рождения семи детей суррогатными матерями в течение одного года, что вызывает подозрения в торговле детьми.

После возвращения десяти детей из Грузии в Украине, по мнению уполномоченного по правам ребенка, они должны жить в одной семье, чтобы не чувствовать себя разделенными. Он сказал, что дети в тяжелом психическом состоянии и нуждаются в реабилитации.

В 2018 году вся семья переехала из Украины в РФ из-за проблем с бизнесом главы семьи. Там Сусляки прожили около года, потом были вынуждены уехать, предположительно, из-за нарушения миграционного режима. Первым поехал Юрий - через Сочи, нарушив грузинский закон об оккупированных территориях, за что ему в Грузии грозит наказание в виде четырех лет тюрьмы. Юлия с детьми отправилась из Москвы в Тбилиси, а дальше - в Зугдиди, недалеко от границы с Абхазией. Женщину задержали 25 апреля, когда она с десятью детьми, семь из которых родились в течение одного года от суррогатных матерей, хотела уехать в Абхазию. До возвращения дети находились в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии, а их мать Юлия Сусляк - под стражей. Юлию и ее мужа Юрия подозревают в торговле детьми.

Напомним, 10 детей, 7 из которых были рождены в течение года суррогатными матерями, их родители-украинцы передали двум приемным семьям (по 5 детей в каждую). Родителей задержали правоохранители, их подозревают в торговле детьми.