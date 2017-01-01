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В АП разрабатывают план на случай отмены роспуска Рады

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Представитель президента в Конституционном суде будет отстаивать конституционность решения Зеленского.
КСУ определит законность роспуска Рады 11 июня
КСУ определит законность роспуска Рады 11 июня
informator.ua

В Администрации президента занимаются разработкой плана на случай, если Конституционный суд признает указ о роспуске Верховной Рады неконституционным.

Об этом рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы Право на власть.

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Стефанчук думает, что суд не может признать указ президента неконституционным, ведь он  “практически является копией указа Петра Порошенко“. В то же время представитель Зеленского говорит, что все может случится.  

По словам Стефанчука, в КСУ он сделает все возможное, чтобы донести позицию АП и обосновать конституционность указа.

Мы будем нарабатывать и другие варианты. Они ложатся в тактику и стратегию представления нашей позиции в КСУ. Я думаю, что назначение Владимиром Зеленским одного из лучших конституционалистов из Харьковской юридической академии Ярослава Мудрого господина Федора Вениславского его представителем в КСУ даст возможность нам обосновать юридическую чистоту и конституционную правоту данного указа, - отметил Стефанчук.

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Сам Вениславский в комментарии Интерфакс-Украина говорит, что указ президента о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов является полностью конституционным и соответствует полномочиям президента.

Однако, по словам Вениславского, указ о роспуске могут признать таки неконституционным, если его создали с выходом за пределы полномочий, с нарушением процедуры или если его текст напрямую не соответствует Конституции. 

Напомним, Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады.

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Теги: Выборы, Конституционный суд, Роспуск Рады, Рада, Администрация Президента, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук
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