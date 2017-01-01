Душили собственной рубашкой: Под Одессой избили депутатов Таировской ОТГ

Депутатов избили представители частной охранной фирмы .

Депутаты Таировского поселкового совета Леонид Гуславский и Даниил Топольницкий подверглись нападению бойцов частной охранной фирмы.

Как сообщил "Думской" Гуславский, он с коллегой прибыл проверить состояние и работу резервуара чистой воды возле поселка Совиньон, находящегося на коммунальной земле.

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"К нам подошел пожилой человек, который имеет огород по соседству. Возможно, он пользуется этой артезианской скважиной, возможно, он вообще считает ее своей, но так или иначе, он начал нам угрожать. Я представился, показал удостоверение депутата, после чего он набросился на меня, схватил за одежду и начал таскать по территории. Я вызвал полицию, сел в автомобиль и ожидал прибытия правоохранителей", — рассказывает народный избранник.

Однако первыми к месту событий прибыли представители частной охранной фирмы, которые принялись избивать Гуславского и Топольницкого.

"Били по лицу, душили собственной рубашкой и цепочкой, что была на шее, я сопротивлялся, вставлял руки под цепочку. Видимо, у них закончились силы, после чего прибыл участковый и принял у меня заявление", — сообщил Леонид Гуславский.

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В результате нападения медики зафиксировали у народного избранника закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Леонид Гуславский, который не является представителем никакой партии, не связывает нападение с депутатской деятельностью и вообще не понимает, почему подвергся акту агрессии.

"Возможно, это бизнес-интересы этого человека, который возомнил коммунальную собственность своей", — предположил он.

Житель поселка возомнил коммунальную собственность своей dumskaya.net

Как сообщалось, в сентябре 2018 в Одессе журналистку избили металлической трубой и душили шнурком фотоаппарата.