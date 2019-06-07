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Князев заявил, что думал об отставке после убийства 5-летнего Кирилла

Комментариев: 6
Но после обдумываний глава Нацполиции решил не делать поспешных выводов.
Князев думал об отставке
Князев думал об отставке
Скриншот видео

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Глава Нацполиции Сергей Князев признался, что думал об отставке после резонансного убийства 5-летнего Кирилла Тлялова, в котором подозревают полицейских. Об этом он заявил в эфире программы “Право на Владу” на канале 1+1.

Я офицер ... Да (думал об отставке, - ред.). Но это самый легкий путь уйти от ответственности, - ответил Князев на вопрос об отставке.

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Князев отметил, что в этом случае нужно собрать как можно больше доказательств, восстановить хронологию событий и наказать убийц.

Также Сергей Князев ответил на вопрос, что он чувствует каждый раз, когда видит под зданием, где работает, детские игрушки и фотографии убитого копами мальчика. Глава Нацполиции признался, что его терзают два чувства - стыд и ярость.

Стыд, - потому, что пятилетний мальчик перед смертью вынес большие муки. Стыд за то, что его родители потеряли самое ценное, что у них есть - своего ребенка. Горе родителей непоправимое. А ярость - потому, что я полицейский, всю свою жизнь посвятил работе в полиции, и я понял, что двое из этих негодяев (подозреваемых в убийстве, - ред.) - работники полиции. То есть те люди, которые были должны защищать этих граждан, в этом месте, сами стали извергами, совершив это преступление, - уточнил Князев.

Напомним, появилась хронология убийства 5-летнего Кирилла. Ребенка доставили в больницу в 16:55 и только в 22:30 обнаружили пулю в голове.

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Теги: Князев, отставка, убийство Кирилла Тлялова, Нацполиция
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Комментариев (6)
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farfalle    07.06.2019, 11:40
Оценка:  0
farfalle
А Авакову все по хрену. Без принципов, страшный человек.
Ruspidor    07.06.2019, 11:32
Оценка:  -1
Ruspidor
Думал-думал и передумал, деньги важнее!
Вшивая_Вышиванка    07.06.2019, 11:30
Оценка:  +1
Вшивая_Вышиванка
Подумаешь какой-то там Кирилл, тут о своих Кириллах нужно думать, кормить, учить, Кириллов много, а посада такая одна, всё правильно сделал. Настоящий палицай, что ебальник, что форма.
Вшивая_Вышиванка    07.06.2019, 11:34
Оценка:  0
Вшивая_Вышиванка
Порядочный человек у которого есть совесть и уважение к людям, такую куйню даже бы и не озвучивал, а сразу тихо ушёл бы в отставку.
Мухоморище    07.06.2019, 11:22
Оценка:  +1
Мухоморище
Думал об отставке,но потом прикинул,а как же я харчеваться буду со своим семейством?И решил,не...ну его НХ.
Peyot    07.06.2019, 11:20
Оценка:  +1
Peyot
но потом подумао что это вредно для его кармана и передумал!
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