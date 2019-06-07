Князев заявил, что думал об отставке после убийства 5-летнего Кирилла

Но после обдумываний глава Нацполиции решил не делать поспешных выводов.

Читай также: Убийство 5-летнего мальчика: следствие не требовало экспертизу на алкоголь

Глава Нацполиции Сергей Князев признался, что думал об отставке после резонансного убийства 5-летнего Кирилла Тлялова, в котором подозревают полицейских. Об этом он заявил в эфире программы “Право на Владу” на канале 1+1.

Я офицер ... Да (думал об отставке, - ред.). Но это самый легкий путь уйти от ответственности, - ответил Князев на вопрос об отставке.

Читай также: ГБР расследует, где взялась версия о падении 5-летнего мальчика

Князев отметил, что в этом случае нужно собрать как можно больше доказательств, восстановить хронологию событий и наказать убийц.

Также Сергей Князев ответил на вопрос, что он чувствует каждый раз, когда видит под зданием, где работает, детские игрушки и фотографии убитого копами мальчика. Глава Нацполиции признался, что его терзают два чувства - стыд и ярость.

Стыд, - потому, что пятилетний мальчик перед смертью вынес большие муки. Стыд за то, что его родители потеряли самое ценное, что у них есть - своего ребенка. Горе родителей непоправимое. А ярость - потому, что я полицейский, всю свою жизнь посвятил работе в полиции, и я понял, что двое из этих негодяев (подозреваемых в убийстве, - ред.) - работники полиции. То есть те люди, которые были должны защищать этих граждан, в этом месте, сами стали извергами, совершив это преступление, - уточнил Князев.

Напомним, появилась хронология убийства 5-летнего Кирилла. Ребенка доставили в больницу в 16:55 и только в 22:30 обнаружили пулю в голове.