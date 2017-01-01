Россия заявляет о готовности подписать новое соглашение о прекращении огня, если Киев введет ответственность за нарушение режима тишины.

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Участники ТКГ в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня. Об этом сообщил представитель России в ТКГ Борис Грызлов, передает ТАСС.

Новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия, отметил он, подтвердив сова Леонида Кучмы о результатах переговоров.

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“Важно, чтобы Киев ввел неотвратимую ответственность для своих силовых структур за нарушение режима прекращения огня, опубликовал соответствующие приказы“, - добавил Грызлов.

Также участники ТКГ договорились о разведении сил в районе Станицы Луганская 10 июня. Грызлов отметил, что еще в сентябре 2016 года в Контактной группе была достигнута договоренность о создании в Донбассе зон безопасности - в районах населенных пунктов Золотое, Станица Луганска и Петровское.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский пообещал жесткий ответ ВСУ на новые смерти военных на Донбассе.