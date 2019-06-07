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Кива переметнулся в другую партию: Соцсети активно комментируют непоследовательность политика

Комментариев: 5
Кива пояснил, что "наши политические взгляды совпадают", он хочет "сшить Украину", хотя раньше писал "вату - в землю!".
Кива переметнулся в другую партию: Соцсети активно комментируют непоследовательность политика
© strana.ua
Фото 1/7
  • Кива призывает к компромисам, соцсети - комментируют
  • Кива призывает к компромисам, соцсети - комментируют
  • Кива призывает к компромисам, соцсети - комментируют
  • Кива призывает к компромисам, соцсети - комментируют
  • Кива призывает к компромисам, соцсети - комментируют
  • Кива призывает к компромисам, соцсети - комментируют
  • Кива призывает к компромисам, соцсети - комментируют
Кива переметнулся в другую партию: Соцсети активно комментируют непоследовательность политика
Кива призывает к компромисам, соцсети - комментируют
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Илья Кива сложил полномочия главы Социалистической партии Украины и присоединился к команде кума президента России, Виктора Медведчука “Оппозиционной платформе - “За Жизнь“.

Об этом сообщает пресс-служба СПУ.

Отмечается, что новым главой Соцпартии избран председатель Полтавской облорганизации СПУ Сергей Чередниченко.

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“Илья Кива сложил полномочия главы Социалистической партии Украины. Его отставку принял очередной съезд, который состоялся 5 июня“, - говорится в сообщении.

Политик убежден, что эта политсила сможет достичь мира в стране.

“Мы приняли предложение присоединиться к мощной прогрессивной команде оппозиционная платформа “За Жизнь“. Сегодня самое главное - это достижение мира в нашей стране. И мы сделали наш шаг для того, чтобы сшить Украину“, - заявил Кива.

В сети к переходу известного политика многие отнеслись скептически.

Как сообщалось 7 июня, Саакашвили сначала согласился, потом отказался идти в партию Кличко.

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Теги: политик, Илья Кива, партия
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Комментариев (5)
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КимЧенПых    07.06.2019, 13:15
Оценка:  0
КимЧенПых
так этоже 2 партии Медведчука
Вячеслав    07.06.2019, 12:57
Оценка:  -1
Вячеслав
вся кремлевская шобла собирается в одну жОппо партию
ОлегП    07.06.2019, 12:50
Оценка:  0
ОлегП
В банде Рабиновича на одного полудурка стало больше, ага.
foster12    07.06.2019, 12:31
Оценка:  +6
foster12
Какой то предатель. То оно социалист то оно рабинович.
Определиться бы.....
Oldchap    07.06.2019, 12:28
Оценка:  +1
Oldchap
От не думав, що Рабінович такий недалекия...
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