Кива переметнулся в другую партию: Соцсети активно комментируют непоследовательность политика

Кива пояснил, что "наши политические взгляды совпадают", он хочет "сшить Украину", хотя раньше писал "вату - в землю!".

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Илья Кива сложил полномочия главы Социалистической партии Украины и присоединился к команде кума президента России, Виктора Медведчука “Оппозиционной платформе - “За Жизнь“.

Об этом сообщает пресс-служба СПУ.

Отмечается, что новым главой Соцпартии избран председатель Полтавской облорганизации СПУ Сергей Чередниченко.

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“Илья Кива сложил полномочия главы Социалистической партии Украины. Его отставку принял очередной съезд, который состоялся 5 июня“, - говорится в сообщении.

Политик убежден, что эта политсила сможет достичь мира в стране.

“Мы приняли предложение присоединиться к мощной прогрессивной команде оппозиционная платформа “За Жизнь“. Сегодня самое главное - это достижение мира в нашей стране. И мы сделали наш шаг для того, чтобы сшить Украину“, - заявил Кива.

В сети к переходу известного политика многие отнеслись скептически.

Как сообщалось 7 июня, Саакашвили сначала согласился, потом отказался идти в партию Кличко.