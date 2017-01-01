Под Одессой блокировали контрабанду элитного алкоголя

Злоумышленники получали продукцию через сервисы международной почтовой связи.

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В пригороде Одессы 6 июня правоохранители блокировали незаконный ввоз в Украину элитного алкоголя на 1,5 млн грн.

об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.

Оперативники спецслужбы установили, что несколько жителей региона наладили незаконную переправку дорогостоящего алкоголя из соседнего государства.

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Ввозимый товар распространяли через местных предпринимателей, работающих в сфере розничной торговли. При осмотре задержанного автомобиля курьерской службы на трассе вблизи Одессы правоохранители обнаружили почти 1,4 тыс. бутылок брендированных алкогольных напитков без марок акцизного сбора Украины.

“Приблизительная стоимость изъятых алкогольных изделий составляет более 1,5 млн гривен“, - сообщили в управлении.

Сейчас решается вопрос о составлении соответствующих процессуальных документов ГФС.

Как сообщалось, в мае украинец пытался вывезти контрабандные сигареты в двойном днище авто.