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Партия "Слуга народа" перенесла дату своего съезда

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В партии решили взять дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение всех желающих баллотироваться в депутаты.
Партия "Слуга народа" перенесла дату своего съезда
Партия "Слуга народа" перенесла дату своего съезда
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Партия “Слуга народа“ решила перенесла съезд в Национальном ботаническом саду им. Н.Н.Гришко в Киеве на 9 июня, передают Украинские новости.

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В партии отметили, что планировали провести съезд 8 июня, однако, им понадобился еще один день, чтобы завершить рассматривать все анкеты тех, кто изъявил желание баллотироваться в депутаты от партии по “мажоритарке“.

“Через сайт “Слуги народа“ мы получили более 3,5 тыс. заявок. Сроки сжатые, но мы хотим успеть тщательно проработать все анкеты, чтобы выбрать наиболее достойных кандидатов“, - говорится в сообщении.

Место проведение съезда осталось прежним - ботанический сад им. Н.Н. Гришко.

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Ранее сообщалось, что в “Слуге народа“ рассказали, как проверяют желающих присоединиться к партии.В пресс-службе партии отметили, что все заявки детально изучают специалисты HR-агентств и сотрудники СБУ. Они же, скорее всего, будут проводить и психологические собеседования с отдельными кандидатами, если это понадобится. 

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Теги: партия, Зеленский, Слуга народа, съезд, дата
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