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Бьют рекорды: вчера в зале заседаний было менее 40 депутатов

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На заседании парламента вчера было менее 40 народных избранников.
В зале менее 40 депутатов
В зале менее 40 депутатов
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На вчерашнем заседании Верховной Рады пришло менее 40 народных избранников. Между тем, было зарегистрировано 324. Об этом передает Сегодня.

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Карточки для регистрации отсутствующих слуг народа в слоты раскладывают их коллеги. Таким образом в парламенте происходит электронная регистрация.

КИУ сообщает, что всего 45 народных депутатов посетили все заседания парламента в течение шестой сессии. Остальные 377 народных избранников пропустили одно или несколько заседаний, за что их оштрафовали.

К слову, с 2016 года народных депутатов штрафуют за прогулы, но от этого явка не улучшилась.

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Примерно три месяца назад в Раде появился законопроект, согласно которому депутатов-прогульщиков предлагают наказывать общественными работами. Между тем, профильный комитет не спешит рассматривать этот документ.

Напомним, Зеленский не подпишет законопроекты, принятые “кнопкодавами”. Представитель Зеленского прокомментировал “кнопкодавство” в Раде.

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Теги: кнопкодавство, прогулы, ВР, парламент, посещаемость
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