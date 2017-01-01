Бьют рекорды: вчера в зале заседаний было менее 40 депутатов

На заседании парламента вчера было менее 40 народных избранников.

На вчерашнем заседании Верховной Рады пришло менее 40 народных избранников. Между тем, было зарегистрировано 324. Об этом передает Сегодня.

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Карточки для регистрации отсутствующих слуг народа в слоты раскладывают их коллеги. Таким образом в парламенте происходит электронная регистрация.

КИУ сообщает, что всего 45 народных депутатов посетили все заседания парламента в течение шестой сессии. Остальные 377 народных избранников пропустили одно или несколько заседаний, за что их оштрафовали.

К слову, с 2016 года народных депутатов штрафуют за прогулы, но от этого явка не улучшилась.

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Примерно три месяца назад в Раде появился законопроект, согласно которому депутатов-прогульщиков предлагают наказывать общественными работами. Между тем, профильный комитет не спешит рассматривать этот документ.

Напомним, Зеленский не подпишет законопроекты, принятые “кнопкодавами”. Представитель Зеленского прокомментировал “кнопкодавство” в Раде.