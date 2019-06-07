В Запорожье готовили масштабный взрыв возле детской площадки

СБУ предотвратила теракт в Запорожье.

Служба безопасности Украины сообщает, что в Запорожье планировался масштабный теракт в людном месте.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Злоумышленник собирался заложить взрывчатку в мусорный бак возле детской площадки. По данным спеслужбы, сдетонировать бомба должна была после телефонного звонка. Спецслужбы узнали о подготовке теракта заранее.

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“Взрывчатка была отключена и скрыта от объекта заинтересованности. Он не знал, что она не работает. Нам необходимо было в рамках следственных действий провести аудио и видео фиксацию закладки взрывчатки у детской площадки. После того, яки он вышел за пределы квартала - пытался активизировать, поехал к месту своего временного пребывания в отеле в Запорожье, посмотрел новости, не увидев информации о чрезвычайных новостей - вернулся на место закладки взрывчатки, чтобы убедиться в причинах выходах из строя. Тогда его и задержали “, - заявили в СБУ.

Мужчина, который собирался произвести взрыв, прибыл в Запорожье из Донецка. По словам правоохранителей, бомба была достаточно мощной и могла поразить около 10 метров.

Как сообщалось 7 июня, в Запорожье пытались взорвать гараж с авто.