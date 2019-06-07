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В Запорожье готовили масштабный взрыв возле детской площадки

Комментариев: 1
СБУ предотвратила теракт в Запорожье.
В СБУ прокомментировали инцидент
В СБУ прокомментировали инцидент
скриншот из видео

Служба безопасности Украины сообщает, что в Запорожье планировался масштабный теракт в людном месте.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Злоумышленник собирался заложить взрывчатку в мусорный бак возле детской площадки. По данным спеслужбы, сдетонировать бомба должна была после телефонного звонка. Спецслужбы узнали о подготовке теракта заранее.

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“Взрывчатка была отключена и скрыта от объекта заинтересованности. Он не знал, что она не работает. Нам необходимо было в рамках следственных действий провести аудио и видео фиксацию закладки взрывчатки у детской площадки. После того, яки он вышел за пределы квартала - пытался активизировать, поехал к месту своего временного пребывания в отеле в Запорожье, посмотрел новости, не увидев информации о чрезвычайных новостей - вернулся на место закладки взрывчатки, чтобы убедиться в причинах выходах из строя. Тогда его и задержали “, - заявили в СБУ.

Мужчина, который собирался произвести взрыв, прибыл в Запорожье из Донецка. По словам правоохранителей, бомба была достаточно мощной и могла поразить около 10 метров. 

Как сообщалось 7 июня, в Запорожье пытались взорвать гараж с авто.

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Теги: взрывчатка, СБУ, Запорожье, теракт
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Комментариев (3)
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nfhvyt    07.06.2019, 13:26
Оценка:  0
nfhvyt
Если бы здесь был замешан бабченко, я б ещё поверил ))))
BitcoinCash    07.06.2019, 13:24
Оценка:  +1
BitcoinCash
Не верю я в эту дичь. Особенно после вброса, что мужчина, который собирался произвести взрыв, прибыл в Запорожье из Донецка..... Потому что мужик был с Тернополя. Он на галичанской мове мычал. Зачем выдумали шо он с Донецка?
farfalle    07.06.2019, 13:18
Оценка:  +2
farfalle
У СБУ 100% КПД работы. Все теракты в Европе предотвращены ею. Дбл бл.
Когда же этого сказочника уволят?
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