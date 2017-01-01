Юрист от Украины назвал все аргументы РФ в суде ООН неуместными

Гарольд Коу настаивает, что суд должен перейти к рассмотрению жалоб Украины по сути.

Коу подчеркнул, что суд может не учитывать аргументы РФ Facebook Елены Зеркаль

Вчера в суде от украинской стороны выступил юрист Гарольд Коу и заявил о неуместности всех аргументов России по искусственности и вообще отсутствии предмета спора. Об этом написала в Facebook замглавы МИД Лана Зеркаль.

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“Возражения России должны быть отклонены, и это дело должно перейти к слушаниям по существу. Как мы показали, Россия открыто взяла на себя обязательства запретить финансирование терроризма“, - пишет она.

При этом РФ позволяет свободно финансировать кампанию террора по собственной территории, отказываясь принимать практические меры, даже когда собственные чиновники активно обеспечивают тех, кто безжалостно поражает украинский народ.

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“Россия взяла на себя обязательство ликвидировать все формы расовой дискриминации, но затем поддерживает дискриминацию в Крыму. Россия не предлагает целостного видения договора, только ряд аргументов, созданных для того, чтобы избежать справедливости“, - отмечается в сообщении.

“Подытоживая, Россия, утверждая, что выполняет свои обязательства по Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, проводит кампанию культурного стирания крымских татар и этнических украинцев“, - отмечает Зеркаль, цитируя Коу.

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“Украина просит этот Суд ссылаться на свои законные полномочия защитить жизни. Если этот суд не будет действовать решительно, невинные украинские гражданские лица будут платить цену“, - подчеркнул юрист.

Напомним, ранее суд ООН обнародовал доказательства Украины в деле против РФ.