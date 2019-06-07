“Не дождутся”: бойцы ВСУ пригласили Кучму на передовую

Бойцы не воспринимают инициатив Кучмы и Зеленского касательно урегулирования ситуации на Донбассе.

Новые мирные инициативы касательно Донбасса, которые в Минске предложил Леонид Кучма, негативно восприняли бойцы на линии столкновения. Недопонимание вызвала инициатива касательно запрета ответного огня, передает ТСН.

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Бойцы уверены, что политики просто не понимают реальной ситуации на фронте. Журналисты спросили бойцов батальона ВСУ “Донбасс-Украина”, которые под ежедневными обстрелами российских оккупантов держат оборону на самом горячем участке Луганского фронта, как они восприняли последние новости ТКГ.

Как это так: они будут по нам стрелять, а мы что - камнями по ним бросать? Не дождутся такого, - отвечают бойцы.

Для того, чтоб Кучма лучше понимал реальную ситуацию на фронте, военные пригласили его к себе на экскурсию.

Пусть постоит в окопах, почувствует, как оно, когда по тебе работают, а ты не можешь ответить, - отметил один из бойцов.

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Напомним, Кучма объяснил скандальное предложение прекратить ответный огонь на Донбассе. Представитель Украины в ТКГ считает, что нельзя стрелять в населенных пунктах.