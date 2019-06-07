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“Не дождутся”: бойцы ВСУ пригласили Кучму на передовую

Комментариев: 11
Бойцы не воспринимают инициатив Кучмы и Зеленского касательно урегулирования ситуации на Донбассе.
Бойцы пригласили Кучму на передовую
Бойцы пригласили Кучму на передовую
Скриншот видео

Новые мирные инициативы касательно Донбасса, которые в Минске предложил Леонид Кучма, негативно восприняли бойцы на линии столкновения. Недопонимание вызвала инициатива касательно запрета ответного огня, передает ТСН.

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Бойцы уверены, что политики просто не понимают реальной ситуации на фронте. Журналисты спросили бойцов батальона ВСУ “Донбасс-Украина”, которые под ежедневными обстрелами российских оккупантов держат оборону на самом горячем участке Луганского фронта, как они восприняли последние новости ТКГ.

Как это так: они будут по нам стрелять, а мы что - камнями по ним бросать? Не дождутся такого, - отвечают бойцы.

Для того, чтоб Кучма лучше понимал реальную ситуацию на фронте, военные пригласили его к себе на экскурсию.

Пусть постоит в окопах, почувствует, как оно, когда по тебе работают, а ты не можешь ответить, - отметил один из бойцов.

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Напомним, Кучма объяснил скандальное предложение прекратить ответный огонь на Донбассе. Представитель Украины в ТКГ считает, что нельзя стрелять в населенных пунктах.

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Теги: Кучма, передовая, ТКГ, ответный огонь, бойцы, линия фронта
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Комментариев (11)
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Мыкола    07.06.2019, 14:36
Оценка:  +1
Мыкола
И что за 5 лет там вояки отвоевали? Хватит поддакивать мировому каганату.Это Вальцман любил орать, как он любит Украину и под эти вопли тырил из кармана украинцев.Эта война Украине не нужна!
nfhvyt    07.06.2019, 14:23
Оценка:  0
nfhvyt
Перестать финансировать эти банд-формирования и сами разбегутся.
Я_Христос    07.06.2019, 14:22
Оценка:  +1
Я_Христос
Ох**нные солдаты...
Дром    07.06.2019, 13:59
Оценка:  0
Дром
Я видел генералов,
Они пьют и едят нашу смерть, Их дети сходят с ума
От того, что им нечего больше хотеть.
А земля лежит в ржавчине,
Церкви смешали с золой.
И если мы хотим, чтобы было куда вернуться,
Время вернуться домой
Дром    07.06.2019, 13:59
Оценка:  0
Дром
Мы ведем войну уже семьдесят лет,
Нас учили, что жизнь - это бой,
Но по новым данным разведки
Мы воевали сами с собой.
LifeStriker    07.06.2019, 13:58
Оценка:  -1
LifeStriker
Вот пусть Зе идёт на передовую и не стреляет и травит анекдоты , как думаете через сколько минут его там грохнут?
Дром    07.06.2019, 14:04
Оценка:  -1
Дром
Не грохнут, там палят только потому, что для создания видимости войны нужны смерти, иначе кто в нее поверит? Эта война договорняк: Украина, покупает контрабандой оружие у России, которая на нее напала...
Peyot    07.06.2019, 13:49
Оценка:  +1
Peyot
Всех кто голосовал за ЗЕ на передовую и оружие забрать что бы в ответ не стреляли... они же за это голосовали вот пусть теперь вооют как они хотели!
Peyot    07.06.2019, 13:50
Оценка:  0
Peyot
а ваЗЕлин пока снимет блокаду и будет руским терористам порвизию продавтаь и выплачивать компенсацию за причененный Украиной ущерб!
Жеральд    07.06.2019, 13:47
Оценка:  +3
Жеральд
Он что,*обнутый,перестать стрелять в ответ?это же капитуляция...
Джо-кер    07.06.2019, 13:45
Оценка:  0
Джо-кер
Я ЗЕмиротворец, переЗЕстаньте стрелять(((((((.
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