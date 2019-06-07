В Канадском музее посетитель неожиданно разгадал секретный код к сейфу

Шокированные посетители впервые за три десятилетия смогли увидеть, что находится внутри.

30 лет никто не мог отрыть сейф Stephen Mills

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В течение многих лет, посетители Музея наследия Vermillion в Альберте, Канада, проходили мимо большой черной металлической коробки. Она попала в музей в 1990-х годах из отеля в Брансвика, США. Ее код оставался тайной в течение десятилетий, пока посетитель Стивен Миллс неожиданно не подобрал верную комбинацию.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Миллс, житель форта Мак-Мюррей, Альберта, посещал музей вместе с семьей в прошлом месяце. Когда он бродил вокруг экспонатов с музейным гидом, он заметил сейф.

Гид рассказал о нем то, что рассказывал всем другим гостям: 900-килограммовая черная коробка с серебряным циферблатом осталась тайной для поколений.

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В течение многих лет сейф составил своеобразный вызов для волонтеров музея. Производитель не смог предоставить рекомендации относительно того, как открыть толстые двери.

Миллс поинтересовался, может ли он попробовать подобрать код. Каково же было всех удивление, когда он открыл таинственный сейф.

Шокированные посетители бросились к находке и впервые за три десятилетия смогли увидеть то, что было скрыто внутри, а именно: книгу для записей заказов и квитанция, которая происходит с конца 1970-х годов.

Как сообщалось, в январе во львовском подземелье нашли средневековый меч.