Убийство Кирилла: в суде объяснили, почему подозреваемого восстановили в должности

В суде говорят, что полицейского восстановили в должности, потому что заключения аттестационной комиссии были необоснованны.

В суде объяснили, почему подозреваемого восстановили в должности npu.gov.ua

Судья Окружного административного суда Киева Дмитрий Костенко заявил, что подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла восстановили в должности из-за того, что заключения аттестационной комиссии были необоснованны. Об этом сообщает УНН.

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Костенко подтвердил, что лично принял решение 16 января 2018 года восстановить Петровца В. (один из подозреваемых - прим.ред.) в должности.

В суде говорят, что основанием увольнения был аттестационный лист о служебном несоответствии.

А вот основанием для восстановления стала “неправомерность проведенной процедуры переаттестации указанного лица при отсутствии оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 57 Закона Украины “О Национальной полиции““.

Также подозреваемого восстановили в должности, потому что заключения аттестационной комиссии были необоснованны и не содержали всех критериев оценки Петровца.

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Известно, что подавалась апелляция на данное решение, но ее так и не рассмотрели из-за недостатков в оформлении. А повторного обращения с апелляционной жалобой не было.

Более того, Костенко говорит, что в апелляционной жалобе не было указано об уголовных правонарушениях полицейского.

Напомним, в Киеве скончался 5-летний мальчик, которого ранили полицейские в Переялав-Хмельницком.