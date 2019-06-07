Коррупция: Причина массового отравления нацгвардейцев в Львове установлена

Военных кормили некачественными консервами.

Прокуратура установила, что массовое отравление военнослужащих во Львове в апреле произошло из-за закупки некачественных консервов по завышенным ценам руководством Национальной гвардии.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

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Указано, что Военная прокуратура открыла дело против должностных лиц Национальной гвардии по факту злоупотребления служебным положением при осуществлении государственных закупок продовольствия для нужд воинских частей и подразделений..

В частности, из материалов указанного уголовного производства усматривается, что на протяжении 2017-2019 годов командование Центральной базы обеспечения Нацгвардии (воинская часть №3078, Киев) и субъекты предпринимательской деятельности заключили договоры о закупках товаров пищевой промышленности за государственные средства на общую сумму более 70 млн гривен.

Согласно договорам, поставщики поставляли рыбные консервы и мясную продукцию в воинскую часть №3078, а в дальнейшем распределяли на склады неприкосновенных запасов и текущего хранения в воинские части Нацгвардии, в том числе №3002 (Львов), №4114 (Львов) и №3007 (Золочев, Львовская область).

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При этом Центральная база обеспечения Нацгвардии закупала рыбные консервы и мясную продукцию у ООО “Буский консервный завод“ под видами других торговых марок, причем экспертные выводы на поставленные партии товаров не соответствовали реально поставленной продукции, что свидетельствует о ее ненадлежащем качестве, количестве и несоответствии реальному сроку хранения.

“Таким образом, недоброкачественная продукция из-за бездействия должностных лиц Национальной Гвардии Украины попадает для потребления личному составу воинских частей и приводит к отравлению военнослужащих, снижению их боевой готовности и нанесению экономического ущерба государству“, - сказано в материалах суда.

Так, 29 апреля 57 военнослужащих одной из воинских частей Национальной гвардии во Львове отравились просроченными консервами и были госпитализированы.

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Экспертиза мясных и рыбных консервов показала, что продукция не соответствует потребительским стандартам Установлено, что некоторые мясные консервы были изготовлены еще в 2015 году.

Как сообщалось 21 мая, экс-командующий Нацгвардией Юрий Аллеров вышел из СИЗО после внесения за него залога 4,8 млн гривен.

Аллеров подозревается в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья военным в Киеве.