Даже россияне выбирают Турцию, а не оккупированный Крым, - Климкин
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Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что нормальные российские туристы предпочитают отдых в Турции, чем в оккупированном Крыму. Об этом он заявил в интервью Крым.Реалии.
Климкин назвал туристическую ситуацию на полуострова катастрофической. По его словам, в основном, в Крым приезжают российские госслужащие и туристы бюджетной сферы, в то время как часть российских граждан предпочитает отдыхать на курортах Турции.
Это, по-моему, тотальный ужас, что там происходит. Нормальный российский турист в оккупированный Крым не ездит. Эти госслужащие, так называемые “бюджетные” туристы, которые реально денег не тратят, живут там в каких-то полусоветских санаториях. Именно не в отелях, а в санаториях, я подчеркиваю. Для них это – жизнь: то есть, они находятся в смеси российской и советской ментальности. А нормальные россияне – посмотрите: они все в Турции. Это выбор даже российских граждан – не ехать в оккупированный Крым, - отметил министр.
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Кроме того, Климкин добавил, что на аннексированном полуострове нельзя чувствовать себя в безопасности.
Напомним, в РФ начали обсуждать идею повторного референдума в Крыму. Оккупанты ответили на требование США касательно повторного референдума в Крыму.
Поехай в Турцию и сравни.