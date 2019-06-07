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Даже россияне выбирают Турцию, а не оккупированный Крым, - Климкин

Комментариев: 8
Министр иностранных дел прокомментировал туристическую катастрофу в оккупированном Крыму.
Климкин пристыдил оккупантов в Крыму
Климкин пристыдил оккупантов в Крыму
facebook.com/UkraineMFA

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Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что нормальные российские туристы предпочитают отдых в Турции, чем в оккупированном Крыму. Об этом он заявил в интервью Крым.Реалии.

Климкин назвал туристическую ситуацию на полуострова катастрофической. По его словам, в основном, в Крым приезжают российские госслужащие и туристы бюджетной сферы, в то время как часть российских граждан предпочитает отдыхать на курортах Турции.

Это, по-моему, тотальный ужас, что там происходит. Нормальный российский турист в оккупированный Крым не ездит. Эти госслужащие, так называемые “бюджетные” туристы, которые реально денег не тратят, живут там в каких-то полусоветских санаториях. Именно не в отелях, а в санаториях, я подчеркиваю. Для них это – жизнь: то есть, они находятся в смеси российской и советской ментальности. А нормальные россияне – посмотрите: они все в Турции. Это выбор даже российских граждан – не ехать в оккупированный Крым, - отметил министр.

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Кроме того, Климкин добавил, что на аннексированном полуострове нельзя чувствовать себя в безопасности.

Напомним, в РФ начали обсуждать идею повторного референдума в Крыму. Оккупанты ответили на требование США касательно повторного референдума в Крыму.

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Теги: Крым, Климкин, туристы, Турция
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Комментариев (8)
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tulchanin    07.06.2019, 14:12
Оценка:  +1
tulchanin
Ну Турцию и раньше Крыму и Сочи предпочитали, т.к. отдых лучше за те же деньги, почему вдруг должно измениться ?
nfhvyt    07.06.2019, 14:06
Оценка:  0
nfhvyt
Если Крым такой никчёмный чё тогда постоянно скулить о нём?
Peyot    07.06.2019, 14:02
Оценка:  0
Peyot
В прошлый раз росия обменяла пустынный Крым на плодороные черноземы Украины. Наши предки потом и кровью сделали там всесоюзный курорт рф окупировала. Теперь опять превратят Крым в пустыню и вернут нам.....
sugar99    07.06.2019, 14:06
Оценка:  +1
sugar99
прошлый раз -это когда?
Goga19041984    07.06.2019, 13:55
Оценка:  -5
Goga19041984
езжу 3 года подряд в Крым, все супер, Климкие бред отсталого идиота говорит для не рабов из галицайщины
Lyonya-Space    07.06.2019, 14:02
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Крым - свё супер?
Поехай в Турцию и сравни.
Peyot    07.06.2019, 14:03
Оценка:  0
Peyot
на деньги которые кремль платит интернет ботан он может только пойти в парадняке балтику 9ку из 1,5литрогово платика накатить... Какой там Крым? Какая Турция))))))
Goga19041984    07.06.2019, 14:47
Оценка:  0
Goga19041984
поедь в Крым и сравни
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