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"Без микрофона - не СМИ": Барна сбежал из студии из-за видео о стычке с журналистом

Комментариев: 2
Нардеп не захотел смотреть, как он ругался на Игоря Колтунова в кулуарах Рады.
Барна сбежал из студии из-за вопросов о Колтунове
Барна сбежал из студии из-за вопросов о Колтунове
УНИАН

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Депутат Олег Барна поспешно ушел из студии телеканала, обвинив журналиста Даниила Мокрика в манипуляциях и “сплетничестве“. Инцидент случился вечером 6 июня в эфире “Громадського“.

Ведущий спросил у депутата о его отношении к инциденту с журналистом “1+1“ Игорем Колтуновым в кулуарах Верховной Рады, когда Барна просто обматерил Колтунова. 

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В частности, ведущий уточнил, что этот прецедент позволил Владимиру Зеленскому запустить флешмоб “идите в ж*пу“, что подняло рейтинги действующего гаранта.

Таким образом, Барна сработал в пользу победы шоумена на выборах президента Украины, сам того не желая.

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Ведущий спросил, не сработал ли в этот случае Барна “на заказ Зеленского“. Депутат вспылил и заявил, что Колтунов подошел к нему “не как журналист“, ведь у него “не было микрофона“.

Стоит отметить, что микрофон, как правило, носят только ТВ-журналисты и видеоблогеры при необходимости записи сюжета или выхода в эфир. Никаких правил о том, что у представителей СМИ должен быть микрофон, не существует, даже в кулуарах Рады.

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На предложение вместе посмотреть запись этого инцидента Барна отреагировал резко. “Потом покажете, но без меня. Занимаетесь тут сплетнями“, - заявил депутат, соврал с себя микрофон и покинул студию.

Напомним, ранее Барна требовал лишить аккредитации в Раду журналиста Колтунова, которого он сам обматерил в кулуарах ВР.

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Теги: депутаты, СМИ, журналисты, Барна, Рада, ТВ
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Комментариев (2)
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nfhvyt    07.06.2019, 14:28
Оценка:  0
nfhvyt
Без пети эти дебилы как бы осиротели и смотрятся особенно глупо и нелепо.
alex-zol    07.06.2019, 14:20
Оценка:  -1
alex-zol
лох
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