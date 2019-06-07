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ГБР обязали возбудить уголовное дело против Порошенко, Гройсмана и Шокина

Комментариев: 3
Фигурантов этого дела подозревают в злоупотреблении властью.
ГБР возбудило дело против Порошенко, Гройсмана и Шокина
ГБР возбудило дело против Порошенко, Гройсмана и Шокина
facebook.com/igor.mosijcuk

Один из судов столицы обязал Государственное бюро расследований возбудить уголовное дело против экс-президента Порошенко, премьер-министра Гройсмана и экс-генпрокурора Шокина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Мосийчук.

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Известно, что фигурантов этого дела подозревают в злоупотреблении властью. Мосийчук сообщил, что эти люди якобы по предварительному сговору нарушили процедуру привлечения нардепа к уголовной ответственности. Таким образом его незаконно арестовали в стенах парламента.

Свою правовую позицию я обосновываю решением Верховного суда Украины, который признал мой арест, задержание и привлечение к уголовной ответственности, рядом экспертиз, одной из которых установлен факт мой пытки путем непредоставления медицинской помощи, а также факт монтажа видео, которое Шокин демонстрировал в стенах парламента, - заявил Мосийчук.

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Нардеп отметил, что ГБР вынуждено возбуждает уголовное дело по факту злоупотребления властью против Порошенко, Гройсмана и Шокина.

Напомним, скандальный Мосийчук ударил Ляшко тростью по голове. Причиной ссоры стал глобальный скандал внутри "Радикальной партии".

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Комментариев (3)
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vicinq    07.06.2019, 14:28
Оценка:  +4
vicinq
Деньги брал за депутатский запрос , вся страна видела сьемку скрытой камерой ! В суде отпустили по формальной причине - не соблюдения регламента верховной радой при голосовании о снятии ннеприкосновенности с взяточника Масийчука . От этого взяточником он быть не перестал преступление совершил...
vicinq    07.06.2019, 14:31
Оценка:  +3
vicinq
И не надо быть Масийчуку хитрее Одесского раввина ... Выборы .. нет тебе веры хитро жопый упырь...
Woodbrother    07.06.2019, 14:26
Оценка:  +4
Woodbrother
Взяточник -коррупционер против власти ( хоть и бывшей ).
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