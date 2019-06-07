ГБР обязали возбудить уголовное дело против Порошенко, Гройсмана и Шокина
Один из судов столицы обязал Государственное бюро расследований возбудить уголовное дело против экс-президента Порошенко, премьер-министра Гройсмана и экс-генпрокурора Шокина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Мосийчук.
Читай также: Мосийчука решили не наказывать за демонстрацию заполненного бюллетеня
Известно, что фигурантов этого дела подозревают в злоупотреблении властью. Мосийчук сообщил, что эти люди якобы по предварительному сговору нарушили процедуру привлечения нардепа к уголовной ответственности. Таким образом его незаконно арестовали в стенах парламента.
Свою правовую позицию я обосновываю решением Верховного суда Украины, который признал мой арест, задержание и привлечение к уголовной ответственности, рядом экспертиз, одной из которых установлен факт мой пытки путем непредоставления медицинской помощи, а также факт монтажа видео, которое Шокин демонстрировал в стенах парламента, - заявил Мосийчук.
Читай также: Мосийчук подал иск в суд о запрете ЛГБТ-марша в Киеве
Нардеп отметил, что ГБР вынуждено возбуждает уголовное дело по факту злоупотребления властью против Порошенко, Гройсмана и Шокина.
Напомним, скандальный Мосийчук ударил Ляшко тростью по голове. Причиной ссоры стал глобальный скандал внутри "Радикальной партии".