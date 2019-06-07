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В партии Гройсмана объявили первую пятерку списка для участия в выборах

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На съезде также обнародовали программу “Украинской стратегии“.
В партии Гройсмана объявили первую пятерку списка для участия в выборах
В партии Гройсмана объявили первую пятерку списка для участия в выборах
kmu.gov.ua

Сегодня, 7 июня, в Киеве проходит съезд партии “Украинская стратегия“ под руководством Владимира Гройсмана. Уже стало известно, кто возглавил список партии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Возглавил партию премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабмина Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джаппарова и министр культуры Евгений Нищук.

Также в список вошли: бывший замминистра финансов и экс-замглавы АП при Порошенко Сергей Марченко, министр юстиции Павел Петренко, депутаты из “Народного фронта“ Андрей Тетерук и Виктор Еленский.

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Кроме того, на съезде обнародовали программу “Украинской стратегии“. Члены партии будут бороться за уменьшении ставок налогов и расширение базы налогообложения. Также они будут инициировать повышение минимальной зарплаты и выступать за переход к трехуровневой системе пенсионного обеспечения. 

Ранее сообщалось, что рейтинг партии Гройсмана вырос втрое после того, как премьер заявил о намерениях баллотироваться в парламент.

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Теги: Гройсман, партия, выборы, программа, список
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Комментариев (1)
alex-zol    07.06.2019, 15:48
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