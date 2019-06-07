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Бойко и Медведчук в Москве грозились принудить Киев к сотрудничеству

Комментариев: 1
Лидеры "Оппозиционной платформы" назвали возможную скидку на газ от "Газпрома" лучом света.
Бойко и Медведчук снова слетали в Москву
Бойко и Медведчук снова слетали в Москву
EPA/UPG

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Лидеры “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Юрий Бойко и Виктор Медведчук снова полетели в Москву и провели там встречу. Их переговоры с главой “Газпрома“ Алексеем Миллером транслировал “112 Украина“, передает “5 канал“.

Медведчук при этом пожаловался СМИ, что после предыдущего его визита в Россию в Украине была “бурная негативная реакция“ и добавил, что “старые и новые власти“ видят в их визитах популизм, но их это не беспокоит, потому что им на это наплевать.

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Обещания президента России о скидке на газ Медведчук назвал “лучом света“ для украинцев и заявил, что они хотят “принудить“ действующую украинскую власть к сотрудничеству с РФ.

Также Медведчук заверил, что он “не прекращал переговоры по освобождению людей“, имея в виду украинских политзаключенных и военнопленных в РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет РФ из аннексированного Крыма пролетел над Украиной.

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Теги: Бойко, Медведчук, РФ, Украина, Москва, визит
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Комментариев (1)
Peyot    07.06.2019, 14:54
Оценка:  0
Peyot
ну можеть хоть при зеленском этих упырей кремлевских пересажают раз уж и пороха яиц на это не хватило?
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