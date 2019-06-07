Бойко и Медведчук в Москве грозились принудить Киев к сотрудничеству

Лидеры "Оппозиционной платформы" назвали возможную скидку на газ от "Газпрома" лучом света.

Бойко и Медведчук снова слетали в Москву EPA/UPG

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Лидеры “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Юрий Бойко и Виктор Медведчук снова полетели в Москву и провели там встречу. Их переговоры с главой “Газпрома“ Алексеем Миллером транслировал “112 Украина“, передает “5 канал“.

Медведчук при этом пожаловался СМИ, что после предыдущего его визита в Россию в Украине была “бурная негативная реакция“ и добавил, что “старые и новые власти“ видят в их визитах популизм, но их это не беспокоит, потому что им на это наплевать.

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Обещания президента России о скидке на газ Медведчук назвал “лучом света“ для украинцев и заявил, что они хотят “принудить“ действующую украинскую власть к сотрудничеству с РФ.

Также Медведчук заверил, что он “не прекращал переговоры по освобождению людей“, имея в виду украинских политзаключенных и военнопленных в РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет РФ из аннексированного Крыма пролетел над Украиной.