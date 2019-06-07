У Зеленского требуют объяснить заявление о потере контроля РФ на Донбассе

Климпуш-Цинцадзе требует, чтоб президент исчерпывающе объяснил свое сегодняшнее заявление.

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что президент Украины Владимир Зеленский должен исчерпывающе объяснить свое заявление о потере Россией контроля над боевиками на Донбассе. Об этом вице-премьер-министр написала на своей странице в Facebook.

Климпуш-Цинцадзе написала, что надеется на прискорбную ошибку со стороны гаранта. Между тем, если президент думает, что на Донбассе ведутся бои без ведома Кремля, то это катастрофа.

Еще больший ужас заключается в том, что РФ в заявлении президента выглядит почти стабилизирующей стороной. Это то, что хочет слышать Путин, - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, нужно провести немедленное служебное расследование, если кто-то посоветовал Зеленскому сказать такие глупости.

Объяснения главы государства должны быть быстрыми и исчерпывающими, иначе это капитуляция, которую общество не воспримет. Президент должен быть сознательным опасностей, на которые он подвергает государство, - подытожила вице-премьер.

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Напомним, Зеленский отреагировал на смерти на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня говорят о потере РФ контроля над наемниками.