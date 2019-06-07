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У Зеленского требуют объяснить заявление о потере контроля РФ на Донбассе

Комментариев: 7
Климпуш-Цинцадзе требует, чтоб президент исчерпывающе объяснил свое сегодняшнее заявление.
Зеленского просят объясниться
Зеленского просят объясниться
EPA/UPG

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что президент Украины Владимир Зеленский должен исчерпывающе объяснить свое заявление о потере Россией контроля над боевиками на Донбассе. Об этом вице-премьер-министр написала на своей странице в Facebook.

Климпуш-Цинцадзе написала, что надеется на прискорбную ошибку со стороны гаранта. Между тем, если президент думает, что на Донбассе ведутся бои без ведома Кремля, то это катастрофа.

Еще больший ужас заключается в том, что РФ в заявлении президента выглядит почти стабилизирующей стороной. Это то, что хочет слышать Путин, - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, нужно провести немедленное служебное расследование, если кто-то посоветовал Зеленскому сказать такие глупости.

Объяснения главы государства должны быть быстрыми и исчерпывающими, иначе это капитуляция, которую общество не воспримет. Президент должен быть сознательным опасностей, на которые он подвергает государство, - подытожила вице-премьер.

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Напомним, Зеленский отреагировал на смерти на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня говорят о потере РФ контроля над наемниками.

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Теги: Зеленский, Донбасс, объяснения, Путин, Климпуш-Цинцадзе
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Комментариев (7)
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fimatut    07.06.2019, 15:44
Оценка:  -2
fimatut
4 комментария " А интелект так и прет..............."
ВыВсеВрети    07.06.2019, 15:56
Оценка:  0
ВыВсеВрети
солнышко, интеллект может быть только у тебя!...)))))) ну еще на росии его много!...))))))
и да интеллект пишется с двумя букАФками ЛЛ...!...
ВыВсеВрети    07.06.2019, 16:23
Оценка:  0
ВыВсеВрети
видишь деточка фима, а ты говорил!...пришел челоВек с интеллектом и загнал меня в минус!...))))))))
Peyot    07.06.2019, 15:10
Оценка:  +4
Peyot
Зеленое чмо вреальной жизни два слова с бумажки прочитать не может без запинки и ошибок. А вот что ха ним стоят кремлевские силы было понятно еще когда он назвал окупантов - повстанцами. Все тексты ему пишут из кремля!!!
Letohradek    07.06.2019, 15:05
Оценка:  +2
Letohradek
Зэбилы, а каково ваше мнение о том, как ваш квартальный баран лоханулся?
VinsBad    07.06.2019, 15:08
Оценка:  +3
VinsBad
та откуда у них мнение? о чём ты? ))
Peyot    07.06.2019, 15:12
Оценка:  +4
Peyot
что думать зебилам вечером по 1+1 и интеру покажут! под водочку. А сейчас оно еще не сформировано...
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