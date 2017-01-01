СБУ поймала таможенников на схеме с автомобилями

В январе-мае текущего года дельцы обогатились на более чем 200 тысяч долларов США.

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Черкасской таможни ГФС на злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Оперативники спецслужбы установили, что инспекторы Черкасской таможни ГФС совместно с сотрудниками коммерческой структуры, специализирующейся на предоставлении услуг по растаможке товаров, наладили механизм получения неправомерной выгоды от владельцев транспортных средств", - говорится в сообщении.

Во время таможенного оформления, как отмечается, злоумышленники "вносили в официальные документы заведомо ложные сведения о реальной рыночной стоимости ввозимых автомобилей".

"Таким образом занижались суммы уплаты в бюджет обязательных таможенных платежей", - добавили в СБУ.

"Из-за функционирования такой "программы лояльности" в январе-мае текущего года дельцы обогатились на более чем 200 тысяч долларов США. По предварительным выводам экспертов, за этот же период государственный бюджет недополучил почти 2,5 миллиона гривен", - добавили в спецслужбе.

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Во время санкционированных обысков в офисе брокерской компании, как указано, правоохранители изъяли печати, техническую документацию на транспортные средства, договоры купли-продажи, счета-фактуры и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность группы.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ст. 365-2, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Как сообщалось 17 мая, под Винницей таможенник торговал информацией из служебной базы данных.