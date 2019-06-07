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Зеркаль опубликовала свое выступление в суде ООН по делу против России

Комментариев: 4
В своем выступлении Елена Зеркаль будет говорить о том, что Россия по-своему перекручивает все правовые нормы и факты.
Зеркаль опубликовала свое выступление в суде ООН по делу против России
Зеркаль опубликовала свое выступление в суде ООН по делу против России
facebook.com/lana.zerkal

Заместитель министра иностранных дел опубликовала заключительное выступление в Международном суде ООН по делу против РФ.

Текст появился на странице Зеркаль в Facebook.

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В своем выступлении Елена Зеркаль будет говорить о том, что Россия по-своему перекручивает все правовые нормы и факты.

Также, по словам заместителя главы МИД, Россия в любом случае не признает решение суда ОНН и не будет его воспринимать, ведь “Россия считает, что она сама может решать, какие приказы имеют обязательную силу, а какие - нет“. 

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Более того, Зеркаль планирует вспомнить о трагедии МН17. По ее словам, появляется все больше доказательств, но дело так и не рассматривают.

Но больше всего Зеркаль обеспокоена тем, что РФ комментирует внутренние дела Украины, когда выступает в Международном суде. 

Я понимаю, что Россию может сбить с толку мирная передача власти в результате свободных и честных выборов... В понедельник Россия обвинила нас в “насильственном государственном перевороте“. Вчера пыталась использовать против нас результаты наших выборов, - указывает Зеркаль.

Все, что просит Зеркаль у суда - “рассмотреть дело Украины по сути. Поэтому украинская сторона просит отклонить возражения России и предыдущие ее заявления.

Напомним, в МИД рассказали, что суд ООН может быть опасным для Украины.

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Теги: Зеркаль, суд, ООН, международный суд ООН, дело, Россия, выступление
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Комментариев (4)
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trgvm1    07.06.2019, 15:43
Оценка:  -1
trgvm1
ДАВАЙ ЗЕРКАЛЬ МОЩНЕЕ НАПОРИСТЕЕ ПОНИМАЕШЬ .................................
trgvm1    07.06.2019, 15:43
Оценка:  -1
trgvm1
РВИТЕТЕ КАЦАПОВ ЗЕМЛЮ ГРЕЗЕТИ А НЕ СОПЛЮ ЖУЕТЕ
trgvm1    07.06.2019, 15:42
Оценка:  -3
trgvm1
ЧТО МНЕ НЕ НРАВИТЬСЯ ЧТО РЕЗУЛЬТАТА НОЛЬ МОЖЕТ ВАМ НУЖНО РЕАЛЬНО С КАЦАПАМИ БОРОТЬСЯ А НЕ СТРОИТЬ В ООН ИНТЕЛЕГЕНТОВ ПРАВОВЫХ НЯМАЛИ
nfhvyt    07.06.2019, 15:50
Оценка:  -1
nfhvyt
Что она может им сделать, разве что триппером заразить? )))
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