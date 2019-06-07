В своем выступлении Елена Зеркаль будет говорить о том, что Россия по-своему перекручивает все правовые нормы и факты.

Зеркаль опубликовала свое выступление в суде ООН по делу против России facebook.com/lana.zerkal

Заместитель министра иностранных дел опубликовала заключительное выступление в Международном суде ООН по делу против РФ.

Текст появился на странице Зеркаль в Facebook.

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В своем выступлении Елена Зеркаль будет говорить о том, что Россия по-своему перекручивает все правовые нормы и факты.

Также, по словам заместителя главы МИД, Россия в любом случае не признает решение суда ОНН и не будет его воспринимать, ведь “Россия считает, что она сама может решать, какие приказы имеют обязательную силу, а какие - нет“.

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Более того, Зеркаль планирует вспомнить о трагедии МН17. По ее словам, появляется все больше доказательств, но дело так и не рассматривают.

Но больше всего Зеркаль обеспокоена тем, что РФ комментирует внутренние дела Украины, когда выступает в Международном суде.

Я понимаю, что Россию может сбить с толку мирная передача власти в результате свободных и честных выборов... В понедельник Россия обвинила нас в “насильственном государственном перевороте“. Вчера пыталась использовать против нас результаты наших выборов, - указывает Зеркаль.

Все, что просит Зеркаль у суда - “рассмотреть дело Украины по сути. Поэтому украинская сторона просит отклонить возражения России и предыдущие ее заявления.

Напомним, в МИД рассказали, что суд ООН может быть опасным для Украины.