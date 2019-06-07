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В Днепре вандалы разрисовали барельеф Кучмы

Комментариев: 2
Неизвестные злоумышленники в Днепре написали на барельефе второму президенту Украины "Злодiй".
На барельефе Леонида Кучмы написали "Злодiй"
На барельефе Леонида Кучмы написали "Злодiй"
скриншот из видео

В Днепре неизвестные повредили барельеф второму президенту Украины Леониду Кучме. Об этом сообщает ТСН.

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На стелле с барельефом Кучмы вандалы написали слово “Злодій“. Чуть ниже также находится надпись “Кто убил Гонгадзе?“

Ранее сообщалось, что Леонид Кучма заявил, что Украина больше не интересна европейским странам, в том числе и Европейскому союзу. Кучма указал, что Украину сегодня даже не вспоминают. А вот, если у нас в стране происходит что-то “из ряда вон выходящее, тогда вспоминают“. Он также добавил, что Европа за все время конкретно ничем не помогла. 

Кроме того, представитель Украины в ТКГ Кучма прокомментировал предложение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова “начать с чистого листа”. Экс-президент отметил, что это заявление нельзя серьезно воспринимать, поскольку российская сторона не озвучила конкретных условий мира с Украиной. Кучма считает, что нужно провести двусторонние переговоры на которых РФ должна озвучить конкретные предложения касательно урегулирования конфликта.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Днепр, памятник, хулиганство, Леонид Кучма
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Комментариев (2)
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vicinq    07.06.2019, 16:11
Оценка:  0
vicinq
Барыге казнакраду от не благодарных Украинцев...
Peyot    07.06.2019, 16:10
Оценка:  +1
Peyot
с какого перепуга в Днепре памятники еще жевому рыжому кондому ставят?
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