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Убийство 5-летнего Кирилла: в трагедии обвинили родителей

Комментариев: 15
Резкое заявление сделала жена одного из подозреваемых полицейских.
Убитый Кирилл Тлявов
Убитый Кирилл Тлявов
112.ua

Жена одного из подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова заявила, что в его смерти виновны родители, а не ее муж. Об этом она заявила журналистам ipne.ws.

Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке, - сказала Ольга, жена подозреваемого Владимира Петровца.

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По ее словам, подозреваемый Петровец днем гулял со своими детьми, а после обеда поехал с друзьями стрелять. Более того, женщина утверждает, что ее муж пьян был уже ночью, а в момент стрельбы - абсолютно трезв.

В обед Вова (подозреваемый Петровец, - ред) и Ваня (подозреваемый Приходько, - ред) отдали детей бабушкам и поехали на ту лужайку. Нетрезвым муж был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен еще днем. Стрелял мой муж или нет – этого я не знаю. Там ведь было еще несколько человек, - сообщила Ольга Петровец.

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Напомним, Князев заявил, что думал об отставке после убийства 5-летнего Кирилла. Но после обдумываний глава Нацполиции решил не делать поспешных выводов.

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Теги: убийство, обвинение, Петровец, Приходько, Кирилл Тлявов
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Комментариев (15)
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r-efr    07.06.2019, 16:10
Оценка:  -1
r-efr
В Украине живём.
ВладОплот    07.06.2019, 16:10
Оценка:  0
ВладОплот
Україно вставай!
T-REX2    07.06.2019, 16:06
Оценка:  +2
T-REX2
если бы это случилось с моим ребенком,я б ее сделал инвалидом
CasperW    07.06.2019, 16:05
Оценка:  +1
CasperW
Евреи сами виноваты, что был Холокост. Могли бы спрятаться в подвалах.
doc1    07.06.2019, 16:07
Оценка:  +1
doc1
евреи и есть организаторами как холокоста так и массовых депортация и убийств!!!
doc1    07.06.2019, 16:08
Оценка:  +1
doc1
чей там равим привел евреев в бабын яр??? Видать из РПЦ поп был???
ВосставшийИзБана    07.06.2019, 16:11
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
У евреев есть такое понятие: "обрезка сухих ветвей". Так вот "холокост" - это оно и было.
толян04    07.06.2019, 16:05
Оценка:  +1
толян04
она возмущена что из за ребенка какогото нищеброда у нее проблемы.....
это мля,выросла новая элыта,скоро закон примут что пан может убить холопа за косой взгляд или ваЩе просто из за плохого настроения.
DeBaks    07.06.2019, 15:48
Оценка:  +5
DeBaks
Стреляли на лужайке...Что бы по стрелять нужно идти в тир или на полегонн,а не заниматься этим в общественных местах.
Ruspidor    07.06.2019, 15:46
Оценка:  +2
Ruspidor
Она права! Понарожали yблюдков, сyки, что честным людям даже выстрелить некуда! Твари, горите в Аду!
Миротворение    07.06.2019, 15:45
Оценка:  +8
Миротворение
Так они же не в диком лесу,а на улице людной стреляли!!! Мужик показывал,как столб возле забора весь в выбоинах от пуль был!Вас всей семьёй,выродков посадить надо!!Уходите люди с улиц,мы стрелять вышли!!!!!!!Твари!!!
igl-1970    07.06.2019, 15:35
Оценка:  +7
igl-1970
жасть ..
LERMI_    07.06.2019, 15:35
Оценка:  +9
LERMI_
Йо.ана тварина!!!!! Як таке сказати язик може повернутись???? Там напевно вся сімя деградована, не дивно що цей уй.бок стріляв посеред дня та в населемому пункті!
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