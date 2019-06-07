Убийство 5-летнего Кирилла: в трагедии обвинили родителей
Жена одного из подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова заявила, что в его смерти виновны родители, а не ее муж. Об этом она заявила журналистам ipne.ws.
Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке, - сказала Ольга, жена подозреваемого Владимира Петровца.
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По ее словам, подозреваемый Петровец днем гулял со своими детьми, а после обеда поехал с друзьями стрелять. Более того, женщина утверждает, что ее муж пьян был уже ночью, а в момент стрельбы - абсолютно трезв.
В обед Вова (подозреваемый Петровец, - ред) и Ваня (подозреваемый Приходько, - ред) отдали детей бабушкам и поехали на ту лужайку. Нетрезвым муж был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен еще днем. Стрелял мой муж или нет – этого я не знаю. Там ведь было еще несколько человек, - сообщила Ольга Петровец.
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Напомним, Князев заявил, что думал об отставке после убийства 5-летнего Кирилла. Но после обдумываний глава Нацполиции решил не делать поспешных выводов.
это мля,выросла новая элыта,скоро закон примут что пан может убить холопа за косой взгляд или ваЩе просто из за плохого настроения.