Убийство 5-летнего Кирилла: в трагедии обвинили родителей

Резкое заявление сделала жена одного из подозреваемых полицейских.

Жена одного из подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова заявила, что в его смерти виновны родители, а не ее муж. Об этом она заявила журналистам ipne.ws.

Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке, - сказала Ольга, жена подозреваемого Владимира Петровца.

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По ее словам, подозреваемый Петровец днем гулял со своими детьми, а после обеда поехал с друзьями стрелять. Более того, женщина утверждает, что ее муж пьян был уже ночью, а в момент стрельбы - абсолютно трезв.

В обед Вова (подозреваемый Петровец, - ред) и Ваня (подозреваемый Приходько, - ред) отдали детей бабушкам и поехали на ту лужайку. Нетрезвым муж был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен еще днем. Стрелял мой муж или нет – этого я не знаю. Там ведь было еще несколько человек, - сообщила Ольга Петровец.

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Напомним, Князев заявил, что думал об отставке после убийства 5-летнего Кирилла. Но после обдумываний глава Нацполиции решил не делать поспешных выводов.