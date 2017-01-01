В Ужгороде скончался военный пенсионер, устроивший самосожжение возле прокуратуры

Мужчина проиграл суд.

Дело квалифицировали как "доведение до самоубийства" скриншот из видео

В Ужгороде умер мужчина, который 6 июня поджог себя около здания прокуратуры Закарпатской области и Хозяйственного суда.

Об этом сообщает издание телеканал Sirius, сюжет опубликован в Facebook.

Читай также: Депутат Хмельницкого горсовета угрожал оружием мужчине избил его ногами

Инцидент случился в четверг, 6 июня: мужчина облился бензином и поджег себя. После этого, пытаясь потушить пламя - побежал к реке Уж. Пострадавшего - 51-летнего жителя Ужгорода - госпитализировали с 90% ожогов тела.

Одной из причин такого поступка мужчины называют конфликт, который состоялся еще в 2016 году, между ним и правоохранителями. Накануне происшествия их семья во второй раз проиграла суд по связанному с конфликтом делу.

Мужчина скончался утром 7 июня в Закарпатской областной клинической больнице.

По факту случившегося зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 120 УК Украины - “Доведение до самоубийства“. В настоящее время решается вопрос об определении подследственности в данном уголовном производстве.

Как сообщалось 6 июня, военный пенсионер устроил самосожжение перед областной прокуратурой в Ужгороде.