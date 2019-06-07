"Борцун Илья Кива": Появилить свежие фотожабы на политика

В соцсетях пользователи комменитируют "мастерство компромиссов" Ильи Кивы.

"Шут пригодился..." - пишет один из пользователей соцсети

В сети активно внезапное решение бывшего кандидата в президенты Украины от Социалистической партии Украины Ильи Кивы, который 7 июня объявил о своем присоединении к “Оппозиционной платформе – За життя“.

Особо едкие шутники выкладывают в сеть фотожабы на политика.

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“Борцун Илья Кива выплыл в списке медведчуковского создания “За життя“, - говорится в сообщении замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки.

"Шут пригодился..." - пишет один из пользователей соцсети

"Шут пригодился..." - пишет один из пользователей соцсети

Как сообщалось 7 июня, Кива переметнулся в другую партию, соцсети активно комментируют поступок политика.