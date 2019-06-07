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"Борцун Илья Кива": Появилить свежие фотожабы на политика

Комментариев: 1
В соцсетях пользователи комменитируют "мастерство компромиссов" Ильи Кивы.
"Шут пригодился..." - пишет один из пользователей
"Шут пригодился..." - пишет один из пользователей
соцсети

В сети активно внезапное решение бывшего кандидата в президенты Украины от Социалистической партии Украины Ильи Кивы, который 7 июня объявил о своем присоединении к “Оппозиционной платформе – За життя“.

Особо едкие шутники выкладывают в сеть фотожабы на политика.

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“Борцун Илья Кива выплыл в списке медведчуковского создания “За життя“, - говорится в сообщении замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки.

"Шут пригодился..." - пишет один из пользователей
соцсети

"Шут пригодился..." - пишет один из пользователей
соцсети

Как сообщалось 7 июня, Кива переметнулся в другую партию, соцсети активно комментируют поступок политика.

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Теги: политик, Илья Кива, партия
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Комментариев (1)
Peyot    07.06.2019, 15:45
Оценка:  +2
Peyot
Кива - правая ноздря Сабакова уполномоченый по особо крупным дозам! Но у медведчука прямой доступ к аргентиским запасам лилипутинского кокса, Илюшка не мог устоять!
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