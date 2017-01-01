Управление внутреннего контроля ГБР задокументировало коррупционные действия Трубы, - СМИ
Директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубу был пойман на коррупционных действиях. Об этом сообщает издание “Резонанс“ со ссылкой на имеющиеся документы и сообщения пресс-службы ГБР.
“Управление внутреннего контроля Государственного бюро расследований работает полгода и состоит всего из трех человек - руководителя Управления и двух специалистов-полиграфологов. По неизвестным причинам Директором ГБР за все это время не представлены конкурсной комиссии квалификационные требования на должности работников внутреннего контроля, чем умышленно замедлено полноценную работу подразделения “, - говорится в материале.
Как сообщается, за время работы подразделения двумя полиграфологами было проведено 180 исследований с использованием полиграфа.
“Благодаря этому были выявлены лица, причастные к коррупционным преступлениям, сепаратизма и полученные факты негласному сотрудничеству потенциальных сотрудников ГБР со спецслужбами. 69 человек из состава ГБР были проверены по заявлениям и жалобам граждан, двое сотрудников по результатам проверок уволены за дискредитацию органа. К Назка передано 4 материала на сотрудников за нарушение антикоррупционного законодательства в части заполнения декларации. На этом пока возможности подразделения заканчиваются благодаря действиям, или, скорее, бездействия, директора ГБР Романа Трубы“, - отметил руководитель Управления Богдан Чобиток.
Поэтому Управление внутреннего контроля задокументировало коррупционное правонарушение самого Трубы.
“Третьего июня 2019 я направил заявления в Назка и Департамента защиты экономики Нацполиции, где прошу дать правовую оценку выявленным нами фактам незаконных действий, совершенных директором ГБР. Его действия содержат признаки коррупции и свидетельствуют о применении Романом Трубой двойных стандартов “, - подчеркнул Чобиток.
Он отметил, что нарушения Трубы связанные с покрытием им служебных нарушений руководителя патронатной службы ГБР Александра Удовиченко, в частности, его системных прогулов.
“Управление внутреннего контроля находится в прямом подчинении директора ГБР Романа Трубы, и, к сожалению, не может самостоятельно привлечь его или “его людей“ к ответственности. Впрочем, задокументировать его незаконные действия и передать материалы в другие правоохранительные органы мы можем. Поэтому ждем решения по моим заявлениям. Также хочется напомнить Роману трубе еще одно его любимый лозунг: кто нарушил закон, должен уйти! Здесь с ним трудно не согласиться“, - констатировал Богдан Чобиток.