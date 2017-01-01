Управление внутреннего контроля ГБР задокументировало коррупционные действия Трубы, - СМИ

Директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубу был пойман на коррупционных действиях.

Директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубу был пойман на коррупционных действиях. Об этом сообщает издание “Резонанс“ со ссылкой на имеющиеся документы и сообщения пресс-службы ГБР.

“Управление внутреннего контроля Государственного бюро расследований работает полгода и состоит всего из трех человек - руководителя Управления и двух специалистов-полиграфологов. По неизвестным причинам Директором ГБР за все это время не представлены конкурсной комиссии квалификационные требования на должности работников внутреннего контроля, чем умышленно замедлено полноценную работу подразделения “, - говорится в материале.

Как сообщается, за время работы подразделения двумя полиграфологами было проведено 180 исследований с использованием полиграфа.

“Благодаря этому были выявлены лица, причастные к коррупционным преступлениям, сепаратизма и полученные факты негласному сотрудничеству потенциальных сотрудников ГБР со спецслужбами. 69 человек из состава ГБР были проверены по заявлениям и жалобам граждан, двое сотрудников по результатам проверок уволены за дискредитацию органа. К Назка передано 4 материала на сотрудников за нарушение антикоррупционного законодательства в части заполнения декларации. На этом пока возможности подразделения заканчиваются благодаря действиям, или, скорее, бездействия, директора ГБР Романа Трубы“, - отметил руководитель Управления Богдан Чобиток.

Поэтому Управление внутреннего контроля задокументировало коррупционное правонарушение самого Трубы.

“Третьего июня 2019 я направил заявления в Назка и Департамента защиты экономики Нацполиции, где прошу дать правовую оценку выявленным нами фактам незаконных действий, совершенных директором ГБР. Его действия содержат признаки коррупции и свидетельствуют о применении Романом Трубой двойных стандартов “, - подчеркнул Чобиток.

Он отметил, что нарушения Трубы связанные с покрытием им служебных нарушений руководителя патронатной службы ГБР Александра Удовиченко, в частности, его системных прогулов.

“Управление внутреннего контроля находится в прямом подчинении директора ГБР Романа Трубы, и, к сожалению, не может самостоятельно привлечь его или “его людей“ к ответственности. Впрочем, задокументировать его незаконные действия и передать материалы в другие правоохранительные органы мы можем. Поэтому ждем решения по моим заявлениям. Также хочется напомнить Роману трубе еще одно его любимый лозунг: кто нарушил закон, должен уйти! Здесь с ним трудно не согласиться“, - констатировал Богдан Чобиток.