Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Мирное лето – детям Донбасса": Эмоции, которые согреют спустя годыАктуально

Комментариев: 0
"Мирное лето – детям Донбасса": Эмоции, которые согреют спустя годы

Пятый сезон проекта “Мирное лето – детям Донбасса“ дарит его участникам новые встречи, особенные эмоции, яркие впечатления. В этом году Фонд Рината Ахметова организовал для ребят цикл мотивационных лекций и мастер-классов с известными украинцами. Вслед за актером Андреем Дебриным эстафету добра продолжила писательница Оксана Щирба.     

Лауреат литературных премий и телеведущая рассказала участникам проекта о своем  развитии и становлении как профессионала, поделилась секретами писательского мастерства. Щирба предложила мальчикам и девочкам написать о себе… Вооружившись ручкой и бумагой, ребята делились своими воспоминаниями о пережитом в зоне конфликта на Донбассе. О том, как мечтают о мире и улыбках на лицах родных.

“Эти дети Донбасса знают, что такое конфликт и потери. Им до сих пор страшно, но они умеют мечтать, улыбаться, радоваться каждой минуте жизни и верят в мирное небо. У каждого своя история, которой они не побоялись поделиться. Объятия этих детей и улыбка на лице – ошеломительные эмоции, которые я прячу под сердце. Они согреют меня холодными вечерами и в дни плохого настроения“, – рассказала Оксана Щирба, поблагодарив Фонд за возможность окунуться в чудесную атмосферу встречи.

Собранные на встрече детские рукописи будут задокументированы и бережно сохранены.  Искренние свидетельства трагедии станут частью действующих музейных экспозиций Фонда Рината Ахметова, посвященных деятельности самой крупной личной благотворительной инициативы в Украине.

“Участники проекта “Мирное лето – детям Донбасса“ – это ребята, проживающие по обе стороны линии соприкосновения. А также из семей переселенцев. Все они испытали огромный стресс из-за вооруженного конфликта. Поэтому Фонд Рината Ахметова дает им возможность пройти курс летнего оздоровления и психологической помощи. За время работы проекта его участниками стали 4000 детей. В этом году пройдет пятый сезон, оздоровятся еще 500 ребят“, – рассказала Ирина Блажан, директор программ Фонда.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь