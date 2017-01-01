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В Херсонской области задержали вора-насильника

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Мужчину подозревают в изнасиловании 7-летней девочки.
В Херсонской области задержали вора-насильника
В Херсонской области задержали вора-насильника
npu.gov.ua

В Херсонской области задержали мужчину, который изнасиловал семилетнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

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Мать девочки позвонила в полицию и рассказала, что незнакомый мужчина изнасиловал ее 7-летнюю дочь. Все состав полиции подняли по тревоге. Также перекрыли все выезды и въезды в населенный пункт. 

Спустя 15 минут после сообщения об инциденте, правоохранители остановили автомобиль, в котором находился злоумышленник.

Оказалось, что мужчине 33 года и ранее он уже был судим за воровство и незаконное хранение оружия. 

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Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.  

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, который снимал детское порно и использовал девочек 9-10 лет для сексуальных услуг. Задержали преступника “на горячем“, во время очередной попытки растления малолетнего ребенка. Мужчина пытался договорится с мамой девочки о половом акте с участием ее дочери. В качестве вознаграждения он предложил 500 евро. 

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Теги: Херсонская область, педофил, изнасилование, задержание, вор
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