Бойко и Медведчук провели переговоры с "Газпромом" о дешевом газе

Основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко и председатель Политсовета партии Виктор Медведчук в пятницу, 7 июня, провели переговоры с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Во время встречи обсудили сотрудничество Украины и России в газовой сфере и дальнейшие шаги по снижению цены на газ для украинских потребителей.

Юрий Бойко отметил, что для заключения новых газовых контрактов осталось очень мало времени. «У нас осталось критически мало времени для того, чтобы решить, без преувеличения, судьбоносные вопросы для нашей экономики, которые связаны с транзитом газа и получением его по конкурентоспособным ценам. Полгода для таких масштабных газовых контрактов – это очень мало», — сказал оппозиционный политик.

Юрий Бойко выразил уверенность в позитивном решении газовых вопросов после победы на выборах. «Я уверен, что несколько раундов переговоров, которые нам предстоит провести, приведут нас к позитивному решению. После победы на выборах мы видим путь, каким образом можно обеспечить снижение стоимости газа, а соответственно – и целого ряда товаров. А решение такого важного вопроса, как транзит, позволит загрузить украинскую ГТС и обеспечить стабильную работу газовой отрасли», — подчеркнул основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил энтузиазм и настойчивость, которую проявляет партия «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» в организации прямых переговоров с российской стороной по продлению контракта на транзит через территорию Украины и по заключению контракта на поставку российского газа в Украину.

«Мы рады слышать о позитивной реакции украинского общества на перспективы прямых переговоров по газовым вопросам. Первым, самым главным и самым значимым вопросом является заключение прямого контракта на поставку российского газа в Украину. Что касается цен, то, конечно же, они будет ниже и, безусловно, более конкурентоспособные, чем какие-либо другие варианты поставок газа», — сказал Алексей Миллер, подтвердив договорённость по ценам, которая обсуждалась в рамках предыдущих встреч (речь идет о снижении цены на 25% для конечного потребителя, — ред.).

Как отметил Виктор Медведчук, отстаивая и защищая интересы наших граждан, нужно идти на прямые переговоры с РФ для решения вопроса транзита и снижения стоимости газа. «1 января 2020 года — это «время Ч», когда прекратятся не только поставки газа в соответствии с транзитом в Европу, так как транзитный договор не продлен, но и прекратятся поставки газа, который якобы сегодня Украина покупает по реверсу у европейских газовых операторов», — отметил он.

Между тем Виктор Медведчук подчеркнул, что на самом деле газ, который приобретается и используется в Украине – это российский газ, но по документам его оформляют как реверс. «С этим обманом жить дальше нельзя. Мы хотим решить этот вопрос, мы готовы вынуждать власть, чтобы она пошла по этому пути, с этим связаны и сегодняшние переговоры, и наши просьбы в отношении того, что бы мы продолжили эту деятельность и решили вопрос снижения цены на газ в интересах украинских граждан», — подчеркнул оппозиционный политик.

Лидеры ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ высказали уверенность, что цена 3800-4000 гривен за тысячу кубических метров – абсолютно реальная.

Встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком состоялась сегодня в Санкт-Петербурге.