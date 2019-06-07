Топ-чиновник харьковской мерии расстрелял мужчину у магазина - СМИ

Правоохранители задержали подозреваемого.

В Змиевском районе Харьковской области 6 июня был задержан чиновник харьковской мэрии, которого подозревают в стрельбе по мужчине из травматического оружия.

Как сообщает источник местного издания NewsRoom, речь идет о главе Департамента развития телекоммуникационных технологий и связи Викторе Потанине.

Читай также: В Харьковской области мужчина расстрелял автобус, есть раненые

По данным собеседника издания, мужчина в нетрезвом состоянии подъехал на автомобиле Skoda к магазину, где сделал от трех до пяти выстрелов из пистолета по мужчине 1978 года рождения. Жертва чиновника получила ранения паховой области и левой голени.

По предварительным данным, чиновник открыл огонь из-за возникшего денежного долга. Открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины (“хулиганство с применением оружия“). Чиновник находится в изоляторе временного содержания.

Тем временем в Департаменте развития телекоммуникационных технологий и связи не подтверждают информацию о происшествии. Там говорят, что Потанин находится в отпуске.

Как сообщалось 6 мая, в Харькове стреляли в сотрудника полиции.