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Топ-чиновник харьковской мерии расстрелял мужчину у магазина - СМИ

Комментариев: 2
Правоохранители задержали подозреваемого.
Мужчина получил ранения паховой области и левой голени
Мужчина получил ранения паховой области и левой голени
depositphotos.com

В Змиевском районе Харьковской области 6 июня был задержан чиновник харьковской мэрии, которого подозревают в стрельбе по мужчине из травматического оружия.

Как сообщает источник местного издания NewsRoom, речь идет о главе Департамента развития телекоммуникационных технологий и связи Викторе Потанине.

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По данным собеседника издания, мужчина в нетрезвом состоянии подъехал на автомобиле Skoda к магазину, где сделал от трех до пяти выстрелов из пистолета по мужчине 1978 года рождения. Жертва чиновника получила ранения паховой области и левой голени.

По предварительным данным, чиновник открыл огонь из-за возникшего денежного долга. Открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины (“хулиганство с применением оружия“). Чиновник находится в изоляторе временного содержания.

Тем временем в Департаменте развития телекоммуникационных технологий и связи не подтверждают информацию о происшествии. Там говорят, что Потанин находится в отпуске.

Как сообщалось 6 мая, в Харькове стреляли в сотрудника полиции.

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Теги: стрельба, чиновник, Харьковская область
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Комментариев (2)
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Alcoolique    07.06.2019, 17:01
Оценка:  +3
Alcoolique
все равно ублюдку ни чего не будет....
doc1    07.06.2019, 17:22
Оценка:  +2
doc1
конечно не будет. Он же в партии Кернеса, других просто там быть не может!
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