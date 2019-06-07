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Порошенко попросил объяснить Зеленскому реальную ситуацию на Донбассе

Комментариев: 3
Порошенко отметил, что Зеленский сделал “очень опасное заявление".
Порошенко попросил объяснить Зеленскому реальную ситуацию на Донбассе
Порошенко попросил объяснить Зеленскому реальную ситуацию на Донбассе
facebook.com/petroporoshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко попросил разведку предоставить информацию Владимиру Зеленскому о положении дел в оккупированном Донбассе.

Об этом он рассказал в видеоролике на своей странице в Facebook.

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Порошенко отметил, что Зеленский сделал “очень опасное заявление - будто бы Россия перестала контролировать вооруженные силы, расположенные на оккупированной территории“.

Бывший президент уверяет, что такие заявления не соответствуют действительности.

Звучит как приглашение России на Донбасс, чтобы легитимизировать оккупацию, - отметил Порошенко.

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Политик призвал “проинформировать руководство государства о том, что на каждой должности, начиная с командира взвода, расположены кадровые офицеры вооруженных сил Российской Федерации“.

Порошенко говорит, что РФ полностью держит под контролем ситуацию на Донбассе и именно на России лежит ответственность за раненных и убитых украинских героев.

Ранее сообщалось, что  Порошенко разъяснил “единственный путь к миру на Донбассе“.

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Теги: Порошенко, Зеленский, заявление, Донбасс, ситуация
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Комментариев (4)
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Ruspidor    07.06.2019, 18:01
Оценка:  -1
Ruspidor
Объясните потроху yблюдку, что его персона нас интересует только на нарах...
Woodbrother    07.06.2019, 17:37
Оценка:  0
Woodbrother
Клоун ЗЕ видимо очень должен медведчукам, и другим колаборационистам. Ну не может нормальный человек так плясать под дудку агрессоров и оккупантов .
Letohradek    07.06.2019, 17:40
Оценка:  -1
Letohradek
У Зэ все симптомы не нормального человека ...
Вшивая_Вышиванка    07.06.2019, 17:25
Оценка:  -1
Вшивая_Вышиванка
Педя ты уже всё всем давно объяснил))))
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