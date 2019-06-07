Порошенко попросил объяснить Зеленскому реальную ситуацию на Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко попросил разведку предоставить информацию Владимиру Зеленскому о положении дел в оккупированном Донбассе.
Об этом он рассказал в видеоролике на своей странице в Facebook.
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Порошенко отметил, что Зеленский сделал “очень опасное заявление - будто бы Россия перестала контролировать вооруженные силы, расположенные на оккупированной территории“.
Бывший президент уверяет, что такие заявления не соответствуют действительности.
Звучит как приглашение России на Донбасс, чтобы легитимизировать оккупацию, - отметил Порошенко.
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Политик призвал “проинформировать руководство государства о том, что на каждой должности, начиная с командира взвода, расположены кадровые офицеры вооруженных сил Российской Федерации“.
Порошенко говорит, что РФ полностью держит под контролем ситуацию на Донбассе и именно на России лежит ответственность за раненных и убитых украинских героев.
Ранее сообщалось, что Порошенко разъяснил “единственный путь к миру на Донбассе“.