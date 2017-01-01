ГПСУ поймала контрабандиста с запчастями от самолетов

Из Словакии пытались вывезти запчасти для вертолетов и самолетов.

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На украинско-словацкой границе, в пункте пропуска "Ужгород" пограничники изъяли у украинца контрабандные авиазапчасти, сообщает со ссылкой на ГПСУ УНН.

Пограничники изъяли контрабанду в микроавтобусе Volkswagen, которым управлял 47-летний закарпатец, который приехал из Словакии.

Таможенники направили транспортное средство для углубленного осмотра. В багажном отделении обнаружили запчасти для вертолетов и самолетов.

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"О находке сообщили работникам СБУ. В действиях водителя микроавтобуса усматриваются признаки уголовного нарушения по статье 333 УК "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю", - резюмировали пограничники.

Напомним, ранее сообщалось, что под Одессой блокировали контрабанду элитного алкоголя.