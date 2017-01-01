Зеленский обсудил с судьями запуск Антикоррупционного суда
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Верховного суда Валентиной Данишевской и председателем Антикоррупционного суда Еленой Танасевич, сообщает пресс-служба главы государства.
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Именно эффективная работа антикорсуда является требованием общества, по словам гаранта. Обсудили и состояние готовности антикоррупционного суда до начала работы 5 сентября, в том числе проблемы с помещением и рабочими местами для судей.
Согласно закону об Антикорсуде, здание суда оснащается современными средствами для обеспечения личной безопасности судей и хранения документации. Также Апелляционная палата ВАКС и судебные палаты ВАКС не могут размещаться в одном здании, в частности вместе с другими судами и их аппаратами.
В 2018 году Кабинет министров предоставил два здания для ВАКС, но они сейчас являются непригодными и требуют длительного капитального ремонта. Поэтому, чтобы временно разместить антикоррупционный суд и его Апелляционную палату предоставлено помещение Печерского расуда Киева. Но и это противоречит требованиям статьи 15 закона Украины “О Высшем антикоррупционном суде“.
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Президент поручил разработать конкретные предложения для решения данной проблемы.
Ранее сообщалось, что у Зеленского требуют объяснить заявление о потере контроля РФ на Донбассе.