Пропавший под Киевом самолет приземлился на озеро - СМИ

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет, причины выясняются.

В Киевской области пропал и появился самолет УНИАН

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Гражданский самолет Ан-2, пропавший в Киевской области в пятницу, приземлился на озеро в районе санатория “Победа“, жертв нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

“Упал Ан-2, взлетал с аэродрома “Чайка“, - сообщил источник. По словам собеседника, самолет - гражданский, обошлось без жертв. “Приземлился на озеро в районе санатория “Победа“, - сообщили источники.

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Ранее в Киевской области исчез самолет, принадлежащий аэроклубу “Чайка“ с тремя людьми на борту. Причины инцидента пока не известны.

Напомним, ране ГПСУ поймала на въезде из Словакии в Украину контрабандиста с запчастями от самолетов.