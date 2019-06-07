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ГПУ возбудила уголовные дела после резонансных заявлений по Донбассу

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Вчерашние резонансные заявления касательно мира на Донбассе стали основанием нескольких уголовных дел.
ГПУ открыла уголовные дела касательно инициатив Кучмы
ГПУ открыла уголовные дела касательно инициатив Кучмы
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Генпрокуратура возбудила уголовные дела после скандальных заявлений Кучмы касательно снятия экономической блокады с Донбасса и прекращения ответного огня. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Ведомство возбудило уголовные дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности ВСУ, государственной измены.

Сегодня я лично зарегистрировал в Единой базе досудебных расследований резонансное дело. По факту подготовки к финансированию терроризма... Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, захватившие украинское имущество ... Еще одно дело по факту подготовки к препятствованию деятельности ВСУ и других формирований. И еще одно дело по факту государственной измены ... Это фактовые дела. Хочу сказать всем реваншистам и капитулянтам, закон один для всех, - сказал Луценко.

Луценко акцентировал, что уголовные дела базируются на публичных высказываниях представителя ТКГ в Минске Леонида Кучмы.

Сегодня я с удивлением узнал, что россияне якобы потеряли контроль над террористическими группировкам ... Это не так... Еще большее возмущение вызывает предложение представителей в контактной группе запретить огонь в сторону противника. Я сделал так, как рекомендовал президент. Посмотрел на фото двух сыновей... и сделал так, как должен поступить генеральный прокурор, - заявил генпрокурор.

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Напомним, Зеленский отреагировал на смерти на Донбассе. Президент выразил надежду, что Россия вернет себе контроль над наемниками.

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Теги: Луценко, видео, ГПУ, уголовные дела, госизмена
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Комментариев (1)
Ruspidor    07.06.2019, 17:58
Оценка:  0
Ruspidor
Юга, ты eбанутый? Тебе бежать пора....
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