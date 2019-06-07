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Найден исчезнувший в Киевской области самолет

Комментариев: 1
Самолет по неизвестным причинам сел на озеро в районе санатория Победа. Жертв нет.
Самолет сел на озеро
Самолет сел на озеро
dsns.gov.ua

Гражданский самолет Ан-2, пропавший в пятницу, 7 июня, в Киевской области, приземлился на озеро в районе санатория Победа, жертв нет, сообщает УНН со ссылкой на источники.

"Упал Ан-2, взлетал с аэродрома Чайка", - сообщил источник.

По словам собеседника, самолет - гражданский, обошлось без жертв.

"Приземлился на озеро в районе санатория Победа", - говорится в сообщении.

Причины инцидента пока не известны.

Позже в пресс-службе ГСЧС подтвердили информацию. Там сообщили, что самолет совершил аварийную посадку.

"В 16:30 подразделениями ГСЧС спасены три члена экипажа самолета АН-2, они доставлены на берег и переданы работникам скорой медицинской помощи. Состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении спасателей.

 

 

Ранее стало известно, что в Киевской области исчез самолет, принадлежащий аэроклубу Чайка.

Напомним, в Индии пропал самолет с 13 людьми на борту. 

 

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Теги: авиация, самолет, Киевская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    07.06.2019, 19:15
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Ан-2 хорошо планирует, и чтобы он упал и разбился нужны очень серьёзные обстоятельства.
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