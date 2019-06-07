Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского

В то же время, он выразил надежду, что им с Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться.

"Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, - он хороший актер", - сказал Путин.

"Но одно дело кого-то играть, а другое дело - быть кем-то", - продолжил российский лидер.

Президент РФ подчеркнул, что Зеленский как политический деятель "пока никак себя не проявил". "То, что мы видим, - противоречивые высказывания. В ходе предвыборной кампании одно, после выборов - другое. Поживем - увидим, посмотрим. Я не говорю, что он, еще ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями, но поживем - увидим", - отметил Путин.

При этом он отметил, что не отказывался от контактов с Зеленским. "А я что, отказывался? Мне никто не предлагал", - сказал Путин.

Напомним, после победы Зеленского на выборах российские власти не стали его поздравлять. В Кремле, в частности, заявили, что поздравят украинского президента в случае положительных достижений в ситуации с Донбассом.