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Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского

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Российский президент выразил надежду, что им с Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться.
Путин говорит, что не отказывается от контактов с Зеленским
Путин говорит, что не отказывается от контактов с Зеленским
Президент России Владимир Путин на заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу, 7 июня, объяснил, почему не поздравил новоизбранного главу Украины Владимира Зеленского с победой на выборах, сообщает Интерфакс-Украина.
 
 
"Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать", - сказал Путин, отвечая на вопрос, почему он не поздравил Зеленского с победой на выборах.
 
В то же время, он выразил надежду, что им с Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться.
 
"Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, - он хороший актер", - сказал Путин.
 
"Но одно дело кого-то играть, а другое дело - быть кем-то", - продолжил российский лидер.

Президент РФ подчеркнул, что Зеленский как политический деятель "пока никак себя не проявил".

"То, что мы видим, - противоречивые высказывания. В ходе предвыборной кампании одно, после выборов - другое. Поживем - увидим, посмотрим. Я не говорю, что он, еще ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями, но поживем - увидим", - отметил Путин.

При этом он отметил, что не отказывался от контактов с Зеленским. "А я что, отказывался? Мне никто не предлагал", - сказал Путин.
 
Напомним, после победы Зеленского на выборах российские власти не стали его поздравлять. В Кремле, в частности, заявили, что поздравят украинского президента в случае положительных достижений в ситуации с Донбассом.
 
 

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Теги: Россия, Украина, Путин, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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doc1    07.06.2019, 19:24
Оценка:  +1
doc1
а кому понравилось бы что его х уйло поздравляет?
Alcoolique    07.06.2019, 18:42
Оценка:  +2
Alcoolique
в очко лупился вова...вот и забыл..
Зеленский понял и простил ....
PINKIPAU    07.06.2019, 18:23
Оценка:  +8
PINKIPAU
Почему не поздравило ? Не обрадовалось оно, ху йло есть ху йло)))).
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