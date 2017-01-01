После обстрела позиции в ООС в госпиталь доставили еще троих военных
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После ночного обстрела позиций ООС в госпиталь поступили еще трое военнослужащих. Об этом сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. Об этом сообщил пресс-центр ООС, передает УНН.
“По состоянию на 16:00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих. Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новолуганского“, - проинформировал Сырский.
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Он напомнил, что сегодня ночью боевики обстреляли украинские позиции, вследствие чего погибли два воина и 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести.
Он отметил, что Объединенные силы “имеют неоспоримые доказательства“, что враг во время обстрела применил артиллерию 122 мм, запрещенную Минскими договоренностями.
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“Как только вражеская батарея проявила себя огнем, объединенными силами были немедленно применены огневые средства поражения в ответ“, - отметил Сырский.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ "жестко ответят" на последнее нападение боевиков на позиции ООС на Донбассе.