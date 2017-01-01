Лещенко не возьмут в ряды "Слуги народа"

Нардепа попросили не брать в партийный список активисты из-за его фигурирования в нескольких уголовных делах.

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Народного депутата Сергея Лещенко не взяли в список партии “Слуга народа”. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Разумков, передает УНН.

“Мы привлекаем к деятельности в нашей партии новых амбициозных политиков, не связанных со старой системой. Будьте уверены, что вы не увидите ни одного действующего нардепа в партийном списке “Слуги Народа“, - заверил он.

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“Напоминаю, что фамилии кандидатов, которые будут баллотироваться в депутаты от нашей партии, мы представим во время партийного съезда, который состоится 9 июня“, - указал Разумков.

Ранее общественная организация “Национальный интерес Украины“ обратилась к Разумкову с просьбой не брать Лещенко в список партии.

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Свою инициативу они объяснили тем, что Лещенко фигурирует в нескольких уголовных производствах, включая приобретение им элитной квартиры в центре столицы, а также подозревается во вмешательстве в выборы президента США.

По их мнению, мандат депутата может помешать объективному следствию в отношении Лещенка. Ранее сам депутат заявил, что хочет идти на парламентские выборы от “Слуги народа”.

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Напомним, ранее партия "Слуга народа" объявила о наборе кандидатов в депутаты: заявку может подать каждый.