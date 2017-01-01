Новое пополнение: в зоопарке Киевской области появился бегемот из Франции

Бегемота везли в Украину трое суток.

В зоопарке Киевской области появился бегемот из Франции скриншот из видео

В частный зоопарк Киевской области из Франции привезли бегемота.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читай также: В Праге открыли выставку экскрементов

Специально для нового жильца начали строить два внешних бассейна. Указывается, что бассейны строят уже второй год.

Сотрудники зоопарка называют будущее жилье бегемота “бегемотариум“ - это аквариум, в котором за стеклом плавают бегемоты.

Дом бегемота будет готов уже осенью, а пока что бегемот Хиполит будет жить рядом с носорогом Арчибальдом.

Читай также: В Киеве женщина завела 100-килограммовую свинью

Во время своей поездки в Украину бегемот очень нервничал и “каждую ночь кувыркался и прыгал в трейлере“.

Ранее сообщалось, что в Винницком зоопарке антилопа родила детеныша. Беременность животного длилась девять месяцев. Ребенок родился с полосками на грудной клетке. В зоопарке говорят, что у самки хорошо выражены основания рогов. Сейчас мама с малышкой находятся в отдельном вольере, который обогревают. Самка сама кормит новорожденную.

Руководство зоопарка переживает за период, когда самку с ребенком поместят в один вольер с самцом. Однако, говорят, что сейчас новоиспеченный папа часто подходит и облизывает свою дочь через вольер.